Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Наставникът на Фенербахче Жозе Моуриньо подчерта, че Бенфика е по-силен отбор от Фейенорд и заяви, че би предпочел да се изправи срещу Ница в плейофите за влизане в основната схема на Шампионската лига.

„Бенфика е много по-добър от Фейенорд. Когато го елиминирахме, казах, че в Бенфика не са доволни, че ще играят срещу Фенербахче, но може би съм сгрешил. Може би си мислят, че Фейенорд е по-добър от нас и са щастливи, че ще играят срещу нас. Може би там си мислят: „Ние сме Бенфика и ни е все едно дали ще играем с Фенербахче или с Фейенорд“. Аз, като треньор на Фенербахче, бих предпочел да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика. Защото те са по-силни от Ница“, започна своята пресконференция Моуриньо.

Фенербахче помете Фейенорд в шоу със седем гола

„В този случай, какво трябва да направим по-добре? Трябва да играем по-добре. Бенфика играе по-добре от Фейенорд. Толкова е просто. Бенфика е силен, има силни играчи, има добър треньор, отборът е добре изграден, защитава се добре, не допуска голове, знае как да играе в постепенна атака и на контраатака, има добра резервна скамейка, има много решения. Това е силен съперник. Това е отбор от Шампионската лига, а не отбор от квалификациите. Това е отбор от ШЛ и точка. Трябва да направим всичко по-добре. Срещу Фейенорд допуснахме грешки, получихме четири гола. Ако допуснем четири попадения срещу Бенфика, със сигурност няма да вкараме пет“, подчерта той.

Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

„Както казах и преди, отказвам да кажа, че Бенфика е фаворит от принципна гледна точка, а ако ме попитате дали много искам да играя този мач, отговорът е „да“. Това, което аз искам, не ми помага, тоест, аз исках Ница, а се падна Бенфика. Исках и да играя втория мач у дома, а ще играя първия... Така че това, което искам, не е това, което се случва. Трябва да се изправим пред реалността, а тя е Бенфика и първи мач у дома. Срещу Фейенорд всичко се реши тук, у дома, а утре нищо няма да се реши тук. И това очевидно има значение, но не знам какво ще мисли Бруно Лаже. Аз смятам да играя този мач, без да мисля, че има ответна среща. Да играем за победа, ако направим равен, правим равен и отиваме на реванш. Ако загубим с малка разлика, животът продължава, отиваме в Лисабон да се борим. Ако загубим с много, очевидно магазинът е затворен. Но ще играя този мач, без да мисля, че има втори“, увери Специалния.

José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, na antevisão do encontro com o Benfica, a contar para o play-off da UEFA Champions League, recusou atribuir o favoritismo às águias, embora reconheça a qualidade do adversário. ⚽#josemourinho #fenerbahce #benfica #championsleague pic.twitter.com/6qjoKkERTF — A BOLA (@abolapt) August 19, 2025

По отношение на превъзходството си в минали сблъсъци с „орлите“, той обясни в контекст: „Винаги съм побеждавал Бенфика, защото моите отбори бяха по-добри. Моят Порто беше много по-добър от Бенфика, моят Манчестър Юнайтед беше по-добър от Бенфика, моят Униао Лейрия по онова време... не беше толкова добър колкото Бенфика, може би все пак беше по-добър, и затова моите отбори често побеждаваха Бенфика“.

Champions League journey continues tomorrow…… pic.twitter.com/0mxBIvxhat — JM PICS (@MourinhoPics) August 19, 2025

Керем Актюркоглу, който е в центъра на вниманието на пазара заради евентуален трансфер във Фенербахче, също беше тема на разговор: „Ако играе утре, ще играе за Бенфика. И ако играе в Лисабон следващата седмица, ще играе за Бенфика. Затова за мен няма абсолютно никакъв смисъл да мисля за Керем като играч на Фенербахче, защото той не е такъв. Трябва да го възприемам като футболист на Бенфика, какъвто е, и с възможността той да играе срещу нас“, завърши Моуриньо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages