Фенербахче напира за бивша звезда на Галатасарай

Президентът на Фенербахче Али Коч разкри, че първоначалната оферта, отправена към Бенфика за Керем Актюркоглу на стойност 22,5 милиона евро плюс 2,5 милиона евро бонуси, вече не е валидна, но добави, че е направил ново предложение, за да се опита да финализира сделката.

Босът на "фенерите" потвърди, че Жозе Моуриньо „много харесва Актюркоглу“ и обясни целия процес. „Направихме сериозна оферта към Бенфика. Беше предложение с условия - той да дойде за мача с Фейенорд от третия квалификационен кръг на Шампионската лига или за първия кръг от първенството. Дадохме дори гаранция, че няма да го използваме срещу Бенфика".

Португалският гранд обаче не прие предложените условия и Актюркоглу влезе шест минути преди края на мача с Ница, също от третия квалификационен кръг на ШЛ, което направи невъзможно той да бъде използван от Фенербахче в плейофа, където португалци и турци ще се срещнат помежду си.

„Вместо да включат тази клауза в договора, те гарантираха това, че Керем няма да играе в плейофа, като го пуснаха на терена само за пет минути. В този момент информирахме Бенфика, че първоначалната ни оферта вече не е валидна. Направихме нова и чакаме отговор“, завърши Али Коч.

26-годишният Керем Актюркоглу беше футболист на Бенфика между 2020 и 2024 година, след което премина в Бенфика за сумата от 12 млн. евро.

