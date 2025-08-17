Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

  • 17 авг 2025 | 14:10
  • 1387
  • 0
Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

Българският защитник Атанас Чернев игра пълни 90 минути на високо ниво за новия си португалски тим Ещрела Амадора срещу гранда Бенфика, като имаше отлична възможност да вкара гол. Но именно той беше санкциониран с жълт картон за дузпа, която направи в средата на второто полувреме и с нея гостите от Лисабон спечелиха с 1:0. Гръцкият таран Вангелис Павлидис осигури успеха на орлите с точното си изпълнение в 60-ата минута.

Домакините от Ещрела Амадора създадоха достатъчно на брой голови положения и притесняваха Бенфика в големи периоди от срещата.

Първата голяма голова възможност на Ещрела дойде в 24-ата минута, когато хитра комбинация между Джоване Кабрал и Лопеш доведе до центриране отляво, което Чернев пропусна. Последваха две ситуации и за гостите, пропуснати от Самуел Дал и Вангелис Павлидис с пета. Домакините обаче не се отказваха и в 38-ата минута бомбен изстрел на Гащао, който изглеждаше като гол, беше спрян от великолепно спасяване на Анатолий Трубин.

Отборът на Бенфика, който отложи един мач в началото на сезона и в Амадора играеха първата си шампионатна среща, очевидно изпитваше проблеми. Но в 60-ата минута съдбата им се усмихна и съдията Eлдер Карвальо отсъди дузпа. Подаването от ляво беше фалцово и летеше към наказателното поле, а там в купа от играчи Франьо Иванович от Бенфика падна рязко на земята, едва докоснат от българския бранител. Реферът изчака потвърждение от стаята за видеопомощ (ВАР) и потвърди наказателния удар, реализиран от Павлидис.

В последните 15 минути домакините от Ещрела Амадора се опитаха да изравнят и изпуснаха две много добри възможности чрез Джоване Кабрал в 67-ата минута и Родриго Пиньо в 89-ата минута, на когото пък Чернев му подаде перфектна топка.

Бенфика също можеше да удвои, като изстрел на Иванович в 80-ата минута беше спасен от вратаря на домакините Ренан Рибейро.

Ещрела Амадора е с 1 точка от първите си два мача в първенството и заема 12-о място, като след тях всички отбори до последната 18-а позиция са без актив. В 3-ия кръг на 25-и август те отново са домакини, но на отбора на Алверка.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Колев блесна с асистенция в куриозен мач с три червени картона

Колев блесна с асистенция в куриозен мач с три червени картона

  • 17 авг 2025 | 01:54
  • 2250
  • 0
Българин носи първа победа за Александров в Словения

Българин носи първа победа за Александров в Словения

  • 17 авг 2025 | 00:11
  • 1282
  • 0
Абърдийн и Димитър Митов нямаха проблеми срещу Мортън за Купата на Лигата

Абърдийн и Димитър Митов нямаха проблеми срещу Мортън за Купата на Лигата

  • 16 авг 2025 | 19:29
  • 1980
  • 0
Евдокия Попадинова подписа с турски гранд

Евдокия Попадинова подписа с турски гранд

  • 16 авг 2025 | 17:18
  • 3781
  • 15
Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

Георги Миланов получи червен картон, но Динамо (Б) се добра до точка

  • 16 авг 2025 | 00:39
  • 5837
  • 1
Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

  • 15 авг 2025 | 23:29
  • 12455
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 43250
  • 25
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 16078
  • 14
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 9785
  • 80
Съставите на Челси и Кристъл Палас

Съставите на Челси и Кристъл Палас

  • 17 авг 2025 | 15:13
  • 309
  • 0
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 15338
  • 53
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 8600
  • 47