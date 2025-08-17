Бивш играч на Ботев (Пд) със силен мач и нелепа дузпа срещу Бенфика

Българският защитник Атанас Чернев игра пълни 90 минути на високо ниво за новия си португалски тим Ещрела Амадора срещу гранда Бенфика, като имаше отлична възможност да вкара гол. Но именно той беше санкциониран с жълт картон за дузпа, която направи в средата на второто полувреме и с нея гостите от Лисабон спечелиха с 1:0. Гръцкият таран Вангелис Павлидис осигури успеха на орлите с точното си изпълнение в 60-ата минута.

Домакините от Ещрела Амадора създадоха достатъчно на брой голови положения и притесняваха Бенфика в големи периоди от срещата.

Първата голяма голова възможност на Ещрела дойде в 24-ата минута, когато хитра комбинация между Джоване Кабрал и Лопеш доведе до центриране отляво, което Чернев пропусна. Последваха две ситуации и за гостите, пропуснати от Самуел Дал и Вангелис Павлидис с пета. Домакините обаче не се отказваха и в 38-ата минута бомбен изстрел на Гащао, който изглеждаше като гол, беше спрян от великолепно спасяване на Анатолий Трубин.

Отборът на Бенфика, който отложи един мач в началото на сезона и в Амадора играеха първата си шампионатна среща, очевидно изпитваше проблеми. Но в 60-ата минута съдбата им се усмихна и съдията Eлдер Карвальо отсъди дузпа. Подаването от ляво беше фалцово и летеше към наказателното поле, а там в купа от играчи Франьо Иванович от Бенфика падна рязко на земята, едва докоснат от българския бранител. Реферът изчака потвърждение от стаята за видеопомощ (ВАР) и потвърди наказателния удар, реализиран от Павлидис.

В последните 15 минути домакините от Ещрела Амадора се опитаха да изравнят и изпуснаха две много добри възможности чрез Джоване Кабрал в 67-ата минута и Родриго Пиньо в 89-ата минута, на когото пък Чернев му подаде перфектна топка.

Бенфика също можеше да удвои, като изстрел на Иванович в 80-ата минута беше спасен от вратаря на домакините Ренан Рибейро.

Ещрела Амадора е с 1 точка от първите си два мача в първенството и заема 12-о място, като след тях всички отбори до последната 18-а позиция са без актив. В 3-ия кръг на 25-и август те отново са домакини, но на отбора на Алверка.