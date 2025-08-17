Тулуза ликува с късен гол срещу Ница

Популярни
  • 17 авг 2025 | 00:57
Отборът на Тулуза спечели с минималното 1:0 в гостуването си на тима на Ница в среща от първия кръг на френската Лига 1. Единственият гол в срещата падна чак в 89-ата минута, когато се разписа Джибрил Сидибе.

Разочарованието е второ за играчите на Ница тази седмица, след като преди броени дни бяха отстранени от Шампионската лига от португалския вицешампион Бенфика. „Червено-черните“ имат гарантирана европейска есен, тъй като дори да не спечелят предстоящия плейоф в Лига Европа, те със сигурност ще играят в основната схема на третия по сила турнир, организиран от УЕФАЛигата на конференциите.

Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо
Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

В следващия кръг на Лига 1 Ница ще приеме Оксер, а Тулуза ще играе с Брест. Двете срещи са на 23-и и 24-и август.

