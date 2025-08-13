Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

Популярни
  • 13 авг 2025 | 00:06
Бенфика нямаше проблеми да се справи с Ница и се класира за плейофите на Шампионската лига. Португалците спечелиха с 2:0 и в реванша, като стигнаха до успех с 4:0 в общия резултат. За влизане в шампионатната част на турнира те ще изправят срещу Жозе Моуриньо и неговия Фенербахче.

Ница започна по-добре мача в опит да се заличи пасива от първата среща, но след няколко опита за атака домакините вдигнаха темпото. "Орлите" поведоха в 19-ата минута след попадение на Фредрик Аурснес. Осем минути по-късно надеждите на французите съвсем се изпариха, тъй като те допуснаха втори гол, дело на Андреас Шелдеруп. Бенфика продължи да има предимство, като можеше да спечели и с по-голяма разлика. След почивката Шелдеруп удари греда.

Снимки: Imago

