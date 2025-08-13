Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

Бенфика нямаше проблеми да се справи с Ница и се класира за плейофите на Шампионската лига. Португалците спечелиха с 2:0 и в реванша, като стигнаха до успех с 4:0 в общия резултат. За влизане в шампионатната част на турнира те ще изправят срещу Жозе Моуриньо и неговия Фенербахче.

Ница започна по-добре мача в опит да се заличи пасива от първата среща, но след няколко опита за атака домакините вдигнаха темпото. "Орлите" поведоха в 19-ата минута след попадение на Фредрик Аурснес. Осем минути по-късно надеждите на французите съвсем се изпариха, тъй като те допуснаха втори гол, дело на Андреас Шелдеруп. Бенфика продължи да има предимство, като можеше да спечели и с по-голяма разлика. След почивката Шелдеруп удари греда.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki rakibi Benfica oldu. pic.twitter.com/AFiiqQlm76 — Sports Digitale (@SportsDigitale) August 12, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago