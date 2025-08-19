Популярни
Доктор Марко допуска, че Верстапен може да си тръгне

Доктор Хелмут Марко обясни, че е “логично” Макс Верстапен да остане в Ред Бул за сезон 2026 във Формула 1 заради неяснотите, които са свързани с действието на новите технически правила, които влизат в сила за началото на следващата кампания. Но също така и допуска, че в един момент шампионът може да промени мнението си.

Наскоро Макс потвърди, че остава в Ред Бул, но също така стана ясно, че той и мениджмънтът му до последно са преговаряли с Тото Волф за трансфер в Мерцедес, но не са успели да стигнат до споразумение.

“От изказванията на Макс беше ясно, че той иска да остане, в това има смисъл, въпреки че клаузата за предсрочно прекратяването все още беше активна - обясни бившият пилот. - Никой не знае какво ще се случи през 2026. По отношение на моторите от Мерцедес обявиха, че ще са лидер, но няма доказателства за това.

“Що се отнася до шаситата, не знаем дали някой няма да удари джакпота. Така че има много неясности и несигурни неща, затова и е по-логично той да остане при нас, да се огледа през новия сезон и ако не сме конкурентни догодина, може би да преосмисли решението си.

“Макс е много важна част от нашия екип. Той е постигнал успехите си с Ред Бул Рейсинг, във Формула 1 карал само коли на Ред Бул и като изключим потенциала му на пилот, той е и много важен член на нашето семейство.”

Верстапен не коментира провалилите се преговори с Мерцедес, след които той обяви, че остава в Ред Бул.

Снимки: Gettyimages

