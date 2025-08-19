Популярни
Шумахер: Не бих казал, че Антонели е новият Верстапен

  • 19 авг 2025 | 15:06
  • 187
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер даде интересна оценка на първата част на дебютния сезон на Андреа Кими Антонели във Формула 1. Младият италианец дойде на мястото на Люис Хамилтън в Мерцедес и досега кампанията му е изпълнена с проблясъци на скорост и поредица грешки, но и един подиум.

Ралф е на мнение, че Антонели има трудности със сложния за каране Мерцедес W16, който също като предшествениците си в последните сезони се оказа твърде непостоянен и непредвидим болид.

“Когато всичко е наред, Антонели е бърз - обясни Шумахер пред вестник Bild. - Но е ясно, че колата на Мерцедес е твърде сложна. Все пак, не бих казал, че Антонели е новият Макс Верстапен.”

Ралф обаче коментира и част от особеностите в развитието на кариерата на 18-годишният пилот на Мерцедес, който е поставен под огромно напрежение.

“Вярвам, че Кими е силен пилот, но просто му трябва още време - допълни Ралф. - Той мина твърде бързо през малките формули и затова все още има малко опит.”

Антонели пропусна Формула 3, кара само един сезон във Формула 2, а малко повече от година преди дебюта му във Формула 1 той спечели титлата във Формула Риджинъл.

Снимки: Gettyimages

