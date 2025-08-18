Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко: Пиастри още е далеч от нивото на Верстапен

Доктор Марко: Пиастри още е далеч от нивото на Верстапен

  • 18 авг 2025 | 20:38
  • 153
  • 0

Съветникът на Ред Бул доктор Марко похвали представянето на Оскар Пиастри този сезон, но уточни, че водачът в класирането във Формула 1 все още не е на нивото на Макс Верстапен.

„Пиастри умее да се контролира, той е по-стабилен и винаги се дава всичко от себе си – обясни Марко пред F1-Insider. – Възможно е Норис да успее да го изпревари в една обиколка, но като цяло в състезанията Пиастри е пред него. Кариерата на Оскар се развива много успешно и той от година на година се представя все по-добре.

Бивш пилот на Ферари: В Маранело никой не искаше Хамилтън
Бивш пилот на Ферари: В Маранело никой не искаше Хамилтън

„Миналата година резултатите на Пиастри много зависеха от трасетата, на които той кара, тази година няма нищо подобно. Но Верстапен е друго ниво, Оскар още е далеч от него. Но той има потенциал да стане страхотен пилот.“

Пиастри води в класирането, но има само 9 точки аванс, след като Норис спечели три от последните 4 състезания преди лятната пауза.

Хаосът властва в Ред Бул през първата част на сезона
Хаосът властва в Ред Бул през първата част на сезона
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Сайнц: Уилямс надскочи очакванията, които имах за 2025 година

Сайнц: Уилямс надскочи очакванията, които имах за 2025 година

  • 18 авг 2025 | 19:43
  • 475
  • 0
Инвикта: Изумително е, че Лео Форнароли не е свързван с място във Формула 1

Инвикта: Изумително е, че Лео Форнароли не е свързван с място във Формула 1

  • 18 авг 2025 | 17:42
  • 611
  • 0
Диого Морейра иска заводско място в MotoGP догодина

Диого Морейра иска заводско място в MotoGP догодина

  • 18 авг 2025 | 16:50
  • 530
  • 0
Бивш пилот на Ферари: В Маранело никой не искаше Хамилтън

Бивш пилот на Ферари: В Маранело никой не искаше Хамилтън

  • 18 авг 2025 | 16:47
  • 6113
  • 3
И Малайзия иска да се върне в календара на Формула 1

И Малайзия иска да се върне в календара на Формула 1

  • 18 авг 2025 | 16:11
  • 911
  • 0
Верстапен преследва Хамилтън в интересна класация, но и двамата не напредват

Верстапен преследва Хамилтън в интересна класация, но и двамата не напредват

  • 18 авг 2025 | 16:00
  • 805
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Добруджа, домакините осъществиха пълен обрат

Септември 2:1 Добруджа, домакините осъществиха пълен обрат

  • 18 авг 2025 | 20:30
  • 7959
  • 26
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 31175
  • 73
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 27137
  • 57
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 19806
  • 44
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 18068
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 31216
  • 13