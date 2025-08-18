Доктор Марко: Пиастри още е далеч от нивото на Верстапен

Съветникът на Ред Бул доктор Марко похвали представянето на Оскар Пиастри този сезон, но уточни, че водачът в класирането във Формула 1 все още не е на нивото на Макс Верстапен.
„Пиастри умее да се контролира, той е по-стабилен и винаги се дава всичко от себе си – обясни Марко пред F1-Insider. – Възможно е Норис да успее да го изпревари в една обиколка, но като цяло в състезанията Пиастри е пред него. Кариерата на Оскар се развива много успешно и той от година на година се представя все по-добре.
„Миналата година резултатите на Пиастри много зависеха от трасетата, на които той кара, тази година няма нищо подобно. Но Верстапен е друго ниво, Оскар още е далеч от него. Но той има потенциал да стане страхотен пилот.“
Пиастри води в класирането, но има само 9 точки аванс, след като Норис спечели три от последните 4 състезания преди лятната пауза.
