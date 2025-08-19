Маргарита Гунчева: Можеше да е още по-добър завършек, ако бяхме взели бронзовия медал

Разпределителката на националния отбор на България за девойки до 21 години Маргарита Гунчева призна при завръщането на тима след 4-ото място на Световното първенство в Индонезия, че е можело да е още по-добър завършек, ако са били взели бронзовия медал. Ето още какво сподели Гунчева пред медиите на летище "Васил Левски" в София:

"Разбира се, в едно семейство на спортисти няма как и ти да не израстнеш като такъв. Естествено всичко изисква много работа и постоянство, за да се стигне до най-високото ниво."

"Да, може да се каже, че това е един много добър завършек за този отбор, но можеше да е още по-добър, ако бяхме взели бронзовия медал. Но със сигурност сме доволни от представянето си, направихме едно доста добро класиране, за което тренирахме усилено цяло лято. И сме много щастливи."

Снимки: Sportal.bg