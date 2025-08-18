Драган Нешич от Индонезия: Горд съм!

Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени под 21 години Драган Нешич направи анализ след 4-тото място на Световното първенство.

Той описа всяка една от националките, които догодина се очаква да бъдат част от женския тим, воден от Антонина Зетова.

Наставникът разкри и самият той какво е научил от тези момичета, след като за първи път в кариерата си работи с такава възраст.

Тимът ни в понеделник има дълго пътуване от Сурабая с прекачвания до родината, а Нешич към Гърция, където след часове стартира подготовка на клуба си, в който през новия сезон ще разчита на Елица Василева - Атанасийевич.

"Винаги, когато приключваше едно лято с българския национален отбор, преди с жени, сега с тези момичета под 21 години, винаги бях доволен, защото за мен националният отбор е топ, нещо най-високо, което ние трябва да вдигнем в небесата и нашите деца да разберат, че националният отбор може да даде само качества и още по-добре и финансови резултати за клубове, където ще играят, а и на национално ниво като медали от европейски, световни, защо не класиране на Олимпийски игри", заяви Драган Нешич специално за Дарик и dsport от Индонезия.

"Научих много от момичетата. Дадоха ми едно спокойствие да опитам да ги чакам и най-накрая чакането даде резултат. Наистина съм горд. Искам да благодаря на феновете. Не намерих нито един хейт коментар и това искам да благодаря на България, че наистина подкрепи тези деца и мен като треньор. Това е нещо прекрасно и мисля, че това е друго начало, по-малко да хейтим, а повече да сме всички заедно", добави селекционерът на националния отбор за жени под 21 години.