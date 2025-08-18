Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Драган Нешич от Индонезия: Горд съм!

Драган Нешич от Индонезия: Горд съм!

  • 18 авг 2025 | 14:15
  • 258
  • 0

Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени под 21 години Драган Нешич направи анализ след 4-тото място на Световното първенство.

Той описа всяка една от националките, които догодина се очаква да бъдат част от женския тим, воден от Антонина Зетова.

Наставникът разкри и самият той какво е научил от тези момичета, след като за първи път в кариерата си работи с такава възраст.

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

Тимът ни в понеделник има дълго пътуване от Сурабая с прекачвания до родината, а Нешич към Гърция, където след часове стартира подготовка на клуба си, в който през новия сезон ще разчита на Елица Василева - Атанасийевич.

Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам
Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам

"Винаги, когато приключваше едно лято с българския национален отбор, преди с жени, сега с тези момичета под 21 години, винаги бях доволен, защото за мен националният отбор е топ, нещо най-високо, което ние трябва да вдигнем в небесата и нашите деца да разберат, че националният отбор може да даде само качества и още по-добре и финансови резултати за клубове, където ще играят, а и на национално ниво като медали от европейски, световни, защо не класиране на Олимпийски игри", заяви Драган Нешич специално за Дарик и dsport от Индонезия.

"Научих много от момичетата. Дадоха ми едно спокойствие да опитам да ги чакам и най-накрая чакането даде резултат. Наистина съм горд. Искам да благодаря на феновете. Не намерих нито един хейт коментар и това искам да благодаря на България, че наистина подкрепи тези деца и мен като треньор. Това е нещо прекрасно и мисля, че това е друго начало, по-малко да хейтим, а повече да сме всички заедно", добави селекционерът на националния отбор за жени под 21 години.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

  • 18 авг 2025 | 13:04
  • 623
  • 0
Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка

  • 18 авг 2025 | 12:14
  • 723
  • 0
Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

  • 18 авг 2025 | 11:30
  • 571
  • 0
Всички 24 отбора, които се класираха за участие на Евроволей 2026

Всички 24 отбора, които се класираха за участие на Евроволей 2026

  • 18 авг 2025 | 11:14
  • 1118
  • 1
Италия излъга Япония и грабна световната титла

Италия излъга Япония и грабна световната титла

  • 18 авг 2025 | 10:53
  • 1272
  • 0
Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам

Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам

  • 17 авг 2025 | 17:07
  • 4667
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 8119
  • 23
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 9733
  • 21
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 12347
  • 9
БФС загуби дело за много пари в КАС

БФС загуби дело за много пари в КАС

  • 18 авг 2025 | 14:23
  • 1658
  • 0
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 18082
  • 6
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2508
  • 4