  3. Малък финал на Мондиал 2025: България 0:0 Бразилия! Следете мача ТУК!

  • 17 авг 2025 | 10:55
Националният отбор по волейбол на България за жени под 21 години играе срещу Бразилия в малкия финал на световното първенство в Сурабая (Индонезия).

Двубоят е от 12:00 часа българско време и може да се наблюдава пряко онлайн.

Двубоят започна равностойно, но бразилките, дръпна с 3 точки при 6:3. Националките началиха разликата на 1 точка при 6:7. Мощна атака на Ива Дудова по острия диагонал от зона 2 и равенство при 9:9. Ас на Елена коларова - 10:9. Блокаут на Ива Дудова и България поведе с 11:9. Бразиликите записаха 4 поредни точки и поведоха с 13:11. Драган Нешич взе прекъсване за България. При 11:14 в игра за България се появи Александра Китипова. Мощна атака на Ива Дудова - 12:14. Блокада на Елена коларова и 16:17. Елена Коларова реагира прекрасно на мрежата - блокада - 18:20.

Финал за 3/4-то място на Мондиал 2025:
БЪЛГАРИЯ - БРАЗИЛИЯ 0:0 (16:17)

Добромир Димитров става съотборник с Османи Хуанторена в шампиона на Испания

  • 16 авг 2025 | 17:08
Дейвид Кръстев - за новото предизвикателство, Нефтохимик и мачовете с брат му

  • 16 авг 2025 | 16:56
Берое стартира подготовка за новия сезон

  • 16 авг 2025 | 16:48
Пирин започва подготовка на 25 август

  • 16 авг 2025 | 16:43
Виетнам обжалва наказанието си на Световното за девойки

  • 16 авг 2025 | 16:37
Калчев & Механджийски спечелиха пореден турнир у нас

  • 16 авг 2025 | 16:20
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
