Малък финал на Мондиал 2025: България 0:0 Бразилия! Следете мача ТУК!

Националният отбор по волейбол на България за жени под 21 години играе срещу Бразилия в малкия финал на световното първенство в Сурабая (Индонезия).

Двубоят е от 12:00 часа българско време и може да се наблюдава пряко онлайн.

Двубоят започна равностойно, но бразилките, дръпна с 3 точки при 6:3. Националките началиха разликата на 1 точка при 6:7. Мощна атака на Ива Дудова по острия диагонал от зона 2 и равенство при 9:9. Ас на Елена коларова - 10:9. Блокаут на Ива Дудова и България поведе с 11:9. Бразиликите записаха 4 поредни точки и поведоха с 13:11. Драган Нешич взе прекъсване за България. При 11:14 в игра за България се появи Александра Китипова. Мощна атака на Ива Дудова - 12:14. Блокада на Елена коларова и 16:17. Елена Коларова реагира прекрасно на мрежата - блокада - 18:20.

Финал за 3/4-то място на Мондиал 2025:

БЪЛГАРИЯ - БРАЗИЛИЯ 0:0 (16:17)