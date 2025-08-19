Виктория Коева: Предвид трудното начало въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката

Капитанката на националния отбор на България за девойки до 21 години Виктория Коева сподели при завръщането на тима след 4-ото място на Световното първенство в Индонезия, че предвид трудното начало в групите въобще не са очаквали, че могат да стигнат до четворката. Ето още какво каза Коева пред медиите на летище "Васил Левски" в София:

"Предвид трудното начало в групите въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката на световното. Със сигурност това, че играем в женското първенство и това, че част от нас са били в женския национален отбор, допринася за нивото на нашата възраст. Показахме израстване втечение на мачовете и първенството, но със сигурност можехме да мечтаем и за медал. Имахме реални шансове за това, но пък в крайна сметка отборите, които са пред нас явно са го заслужили повече. Категорично съжалявам повече за мача с Бразилия, а не за полуфинала, защото разликата между нас и японките беше много по-голяма отколкото между нас и бразилките."

"Ние сме отбор от 12 момичета и според мен всички 12 момичета се включиха много добре и допринесоха за финалния успех. Това си коментирахме с всички останали, че това реално беше последното ни състезание и сега имаме много важен преход към женския национален отбор. Ще се радвам, ако повече от нас, попаднем там и се надявам, че най-доброто предстои."

