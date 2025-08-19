Популярни
  Виктория Коева: Предвид трудното начало въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката

Виктория Коева: Предвид трудното начало въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката

  19 авг 2025 | 10:10
Капитанката на националния отбор на България за девойки до 21 години Виктория Коева сподели при завръщането на тима след 4-ото място на Световното първенство в Индонезия, че предвид трудното начало в групите въобще не са очаквали, че могат да стигнат до четворката. Ето още какво каза Коева пред медиите на летище "Васил Левски" в София:

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза
"Предвид трудното начало в групите въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката на световното. Със сигурност това, че играем в женското първенство и това, че част от нас са били в женския национален отбор, допринася за нивото на нашата възраст. Показахме израстване втечение на мачовете и първенството, но със сигурност можехме да мечтаем и за медал. Имахме реални шансове за това, но пък в крайна сметка отборите, които са пред нас явно са го заслужили повече. Категорично съжалявам повече за мача с Бразилия, а не за полуфинала, защото разликата между нас и японките беше много по-голяма отколкото между нас и бразилките."

Драган Нешич от Индонезия: Горд съм!
"Ние сме отбор от 12 момичета и според мен всички 12 момичета се включиха много добре и допринесоха за финалния успех. Това си коментирахме с всички останали, че това реално беше последното ни състезание и сега имаме много важен преход към женския национален отбор. Ще се радвам, ако повече от нас, попаднем там и се надявам, че най-доброто предстои."

Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам
Снимки: Sportal.bg

