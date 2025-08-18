Олимпиакос обяви кога започва подготовка за новия сезон

Олимпиакос насочва поглед към новия сезон (2025/26) и планира началото на подготовката си за 27 август. Първата тренировка на гръцкия шампион е насрочена за същата дата, два дни след задължителните медицински прегледи на играчите, съобщиха от клуба, в който играе българското крило Александър Везенков.

От началото на подготовката ще отсъстват националите, които участват на ЕвроБаскет 2025. За националния отбор на Гърция се състезават Костас Папаниколау, Янулис Ларендзакис, Тайлър Дорси, Костас Адетокунбо и Омирос Недзипоглу, докато Никола Милутинов играе за националния отбор на Сърбия.

Снимки: Imago