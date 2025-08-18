Популярни
Олимпиакос обяви кога започва подготовка за новия сезон

  • 18 авг 2025 | 18:22
  • 414
  • 0
Олимпиакос насочва поглед към новия сезон (2025/26) и планира началото на подготовката си за 27 август. Първата тренировка на гръцкия шампион е насрочена за същата дата, два дни след задължителните медицински прегледи на играчите, съобщиха от клуба, в който играе българското крило Александър Везенков.

От началото на подготовката ще отсъстват националите, които участват на ЕвроБаскет 2025. За националния отбор на Гърция се състезават Костас Папаниколау, Янулис Ларендзакис, Тайлър Дорси, Костас Адетокунбо и Омирос Недзипоглу, докато Никола Милутинов играе за националния отбор на Сърбия.

"Олимпиакос бавно навлиза в ритъма на новия сезон! На 25 август играчите на Йоргос Барцокас ще преминат задължителните медицински и ергометрични изследвания, а първата тренировка е насрочена за два дни по-късно, по-конкретно на 27 август в "Двореца на мира и приятелството". От старта на подготовката ще отсъстват националите Костас Папаниколау, Янулис Ларендзакис, Тайлър Дорси, Костас Адетокумбо, Омирос Недзипоглу и Никола Милутинов поради ангажиментите им със съответните национални отбори", обясниха "червено-белите" от Пирея.

Снимки: Imago

