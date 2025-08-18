Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Олимпиакос се възхити на Везенков

Олимпиакос се възхити на Везенков

  • 18 авг 2025 | 17:36
  • 276
  • 0

В публикация във Facebook, озаглавени "тогава и сега", Олимпиакос отдаде почит на Александър Везенков, проследявайки пътя му от 2018 г. до днес. Гръцкият гранд определи Саша Везенков като "абсолютния анти-звезда", подчертавайки неговата скромност и решаващо присъствие в отбора.

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Публикацията започва с пристигането на Везенков в Пирея през 2018 г., продължава с превръщането му през 2023 година в най-добрия играч в Европа и последвалия трансфер в НБА, а завършва със завръщането му в Олимпиакос през сезон 20242025.

Везенков и Пини Гершон се появиха на кампа на Балкан в Ботевград
Везенков и Пини Гершон се появиха на кампа на Балкан в Ботевград

Крилото на Олимпиакос записа средно по 19,8 точки и 6,6 борби в 38 мача в миналогодишното издание на Евролигата, докато в гръцкото първенство постигна 18,4 точки и 6,1 борби в 27 двубоя.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив се подсили с гард

Локомотив Пловдив се подсили с гард

  • 18 авг 2025 | 14:06
  • 603
  • 0
Черно море обяви първия си играч за новия сезон в Sesame НБЛ

Черно море обяви първия си играч за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 18 авг 2025 | 14:01
  • 1027
  • 0
Загатна ли за оттегляне тази италианска легенда?

Загатна ли за оттегляне тази италианска легенда?

  • 18 авг 2025 | 13:02
  • 537
  • 0
Лаури Марканен продължава да вилнее, вкара 42 точки за 24 минути

Лаури Марканен продължава да вилнее, вкара 42 точки за 24 минути

  • 18 авг 2025 | 11:57
  • 605
  • 0
Официално: Балкан със силен трансфер, взе капитана на България

Официално: Балкан със силен трансфер, взе капитана на България

  • 18 авг 2025 | 11:25
  • 1579
  • 2
Двама национали до 16 години сред най-добрите в индивидуалните класации на Европейското в Скопие

Двама национали до 16 години сред най-добрите в индивидуалните класации на Европейското в Скопие

  • 18 авг 2025 | 10:58
  • 823
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 19070
  • 18
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 19519
  • 39
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 15254
  • 26
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 15635
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 25584
  • 12
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 6460
  • 15