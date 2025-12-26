Апоел Тел Авив подновява договорите на двама от ключовите си играчи

Апоел Тел Авив предприе действия в посока гарантиране бъдещето на тима, като си осигури оставането на двама от основните си играчи за следващите години. Според публикация на израелското издание Sport5, отборът на Димитрис Итудис е постигнал окончателно споразумение за удължаване на договорите на Антонио Блейкни и Илайджа Брайънт до 2029 година.

Антонио Блейкни, чийто предишен договор изтичаше през 2027 г., се е съгласил да го удължи за още два сезона. От своя страна, Илайджа Брайънт подписа нов договор за още една година, който предвижда увеличени финансови възнаграждения и не включва клауза за напускане.

Решението на ръководството идва като награда за отличните изяви на двамата този сезон. Брайънт прави впечатляващ сезон в Евролигата, като в 18 мача записва средно по 15,5 точки, 6,2 борби и рейтинг на КПД от 20,6. В същото време американският гард Антонио Блейкни допринася с 13,5 точки и 2,2 борби на мач за лидера в класирането на Евролигата.

Снимки: Imago