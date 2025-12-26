Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел Тел Авив подновява договорите на двама от ключовите си играчи

Апоел Тел Авив подновява договорите на двама от ключовите си играчи

  • 26 дек 2025 | 19:33
  • 224
  • 0
Апоел Тел Авив подновява договорите на двама от ключовите си играчи

Апоел Тел Авив предприе действия в посока гарантиране бъдещето на тима, като си осигури оставането на двама от основните си играчи за следващите години. Според публикация на израелското издание Sport5, отборът на Димитрис Итудис е постигнал окончателно споразумение за удължаване на договорите на Антонио Блейкни и Илайджа Брайънт до 2029 година.

Антонио Блейкни, чийто предишен договор изтичаше през 2027 г., се е съгласил да го удължи за още два сезона. От своя страна, Илайджа Брайънт подписа нов договор за още една година, който предвижда увеличени финансови възнаграждения и не включва клауза за напускане.

Решението на ръководството идва като награда за отличните изяви на двамата този сезон. Брайънт прави впечатляващ сезон в Евролигата, като в 18 мача записва средно по 15,5 точки, 6,2 борби и рейтинг на КПД от 20,6. В същото време американският гард Антонио Блейкни допринася с 13,5 точки и 2,2 борби на мач за лидера в класирането на Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Вълнуващи сблъсъци и битка с две продължения в Евролигата в навечерието на Коледа

Вълнуващи сблъсъци и битка с две продължения в Евролигата в навечерието на Коледа

  • 24 дек 2025 | 00:28
  • 8215
  • 0
Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ са получили срок до 15 януари да подпишат новите си договори с Евролигата

Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче и АСВЕЛ са получили срок до 15 януари да подпишат новите си договори с Евролигата

  • 22 дек 2025 | 18:04
  • 1562
  • 0
Александър Везенков е сред кандидатите за званието Представяне на годината на ФИБА

Александър Везенков е сред кандидатите за званието Представяне на годината на ФИБА

  • 22 дек 2025 | 15:01
  • 703
  • 1
Апоел Тел Авив се завръща в София за мача срещу Анадолу Ефес от Евролигата

Апоел Тел Авив се завръща в София за мача срещу Анадолу Ефес от Евролигата

  • 22 дек 2025 | 14:58
  • 1454
  • 0
Дългогодишният помощник на Желко Обрадович проговори за раздялата с Партизан

Дългогодишният помощник на Желко Обрадович проговори за раздялата с Партизан

  • 21 дек 2025 | 09:07
  • 1967
  • 0
Гордън Хърбърт вече не е треньор на Байерн Мюнхен

Гордън Хърбърт вече не е треньор на Байерн Мюнхен

  • 20 дек 2025 | 18:46
  • 1892
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 9172
  • 18
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 13243
  • 0
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 8705
  • 53
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 6010
  • 30
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 7895
  • 0
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 17523
  • 0