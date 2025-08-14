Популярни
Съотборник на Везенков се готви усилено за завръщане

Кийнън Еванс се стреми да бъде напълно готов за старта на новия сезон с Олимпиакос. В публикувано в Instagram видео, търсещият формата си след дълго отсъствие заради контузия играч е показан да следва интензивна индивидуална тренировъчна програма, демонстрирайки добро физическо състояние.

В същото видео американският гард споменава разговор с треньорката си, която нарича "приятел за цял живот".

Думите ѝ, в съчетание с личните му усилия, показват, че съотборникът на Александър Везенков в гранда от Пирея е на прав път към завръщането си. Олимпиакос подкрепя играча и няма търпение да го види отново на терена.

Снимки: Imago

