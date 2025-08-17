Популярни
»

Гледай на живо

Левски не успя да се възползва от грешната стъпка на Лудогорец, Евтимов и гредата спряха „сините“ във Враца срещу Ботев – на живо с отзивите след 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков и Пини Гершон се появиха на кампа на Балкан в Ботевград

Везенков и Пини Гершон се появиха на кампа на Балкан в Ботевград

  • 17 авг 2025 | 22:23
  • 975
  • 0

Баскетболната суперзвезда Александър Везенков и директорът "Развитие" към БФБаскетбол - легендата Пини Гершон бяха специални гости на кампа Balkan-ASG Pro Camp, видя екипът на Sportal.bg, който получи ексклузивен достъп до тренировъчния процес в "Арена Ботевград".

В залата се появи и изпълнителният директор на БФБаскетбол Филип Виденов.

Днес, в спортното съоръжение в Ботевград официално започна международният баскетболен лагер, който събра млади таланти на възраст от 8 до 18 години. Интересът е изключително голям – участие взимат млади спортисти, както от цялата страна, така и от чужбина.

Кампът предоставя уникална възможност за работа с доказани специалисти и съчетава професионални тренировки, индивидуален подход и вдъхновяващи срещи с именити баскетболисти.

Специалният гост Александър Везенков отговори на въпроси на малчуганите, които с любопитство го разпитваха кога е започнал да играе баскетбол и колко е тежко в Олимпиакос.

Първата част от събитието стартира днес и ще продължи до 21 август, а втората фаза е от 23 до 27 август, като част от участниците ще останат за цялата пълна програма, разкриха пред нашата медия организаторите на събитието.

Те са осигурили отлични условия за тренировки, настаняване и медицинско обслужване, а атмосферата в лагера е насочена към развитие, спортен дух и приятелство.

Balkan-ASG pro camp се утвърждава като едно от най-престижните спортни събития за подрастващи в България и е поредна стъпка в изграждането на новото поколение баскетболни таланти.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

Супермодел разкри щастието си в Инстаграм пост

  • 17 авг 2025 | 12:44
  • 2632
  • 0
Балкан обяви още един нов играч

Балкан обяви още един нов играч

  • 17 авг 2025 | 10:34
  • 2368
  • 2
Фотогалерия от победата на България над Австрия

Фотогалерия от победата на България над Австрия

  • 17 авг 2025 | 10:27
  • 1969
  • 0
Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

  • 17 авг 2025 | 10:12
  • 4273
  • 0
Дончич се развихри с 26 точки за едно полувреме срещу Латвия, а после се контузи нелепо

Дончич се развихри с 26 точки за едно полувреме срещу Латвия, а после се контузи нелепо

  • 16 авг 2025 | 22:57
  • 1808
  • 0
Ето с колко точки трябва да бием Нидерландия в последния мач, за да продължим напред

Ето с колко точки трябва да бием Нидерландия в последния мач, за да продължим напред

  • 16 авг 2025 | 22:24
  • 10666
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 22:15
  • 61402
  • 122
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 41798
  • 136
На почивката: Милан 1:0 Бари, българин чака своя дебют за "росонерите"

На почивката: Милан 1:0 Бари, българин чака своя дебют за "росонерите"

  • 17 авг 2025 | 22:18
  • 7519
  • 1
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 28961
  • 173
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 74906
  • 52
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 28500
  • 31