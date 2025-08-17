Везенков и Пини Гершон се появиха на кампа на Балкан в Ботевград

Баскетболната суперзвезда Александър Везенков и директорът "Развитие" към БФБаскетбол - легендата Пини Гершон бяха специални гости на кампа Balkan-ASG Pro Camp, видя екипът на Sportal.bg, който получи ексклузивен достъп до тренировъчния процес в "Арена Ботевград".



В залата се появи и изпълнителният директор на БФБаскетбол Филип Виденов.

Днес, в спортното съоръжение в Ботевград официално започна международният баскетболен лагер, който събра млади таланти на възраст от 8 до 18 години. Интересът е изключително голям – участие взимат млади спортисти, както от цялата страна, така и от чужбина.

Кампът предоставя уникална възможност за работа с доказани специалисти и съчетава професионални тренировки, индивидуален подход и вдъхновяващи срещи с именити баскетболисти.



Специалният гост Александър Везенков отговори на въпроси на малчуганите, които с любопитство го разпитваха кога е започнал да играе баскетбол и колко е тежко в Олимпиакос.

Първата част от събитието стартира днес и ще продължи до 21 август, а втората фаза е от 23 до 27 август, като част от участниците ще останат за цялата пълна програма, разкриха пред нашата медия организаторите на събитието.

Те са осигурили отлични условия за тренировки, настаняване и медицинско обслужване, а атмосферата в лагера е насочена към развитие, спортен дух и приятелство.



Balkan-ASG pro camp се утвърждава като едно от най-престижните спортни събития за подрастващи в България и е поредна стъпка в изграждането на новото поколение баскетболни таланти.