Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Българската баскетболна суперзвезда Александър Везенков застана пред камерата на Sportal.bg, за да говори ексклузивно за случващото се в националния отбор, контузията си и критиците. За пръв път даде и яснота и ще се завърне ли на паркета с екипа на България за мача с Нидерландия. Крилото на Олимпиакос коментира и предстоящия сезон с гръцкия гранд, както и стартиращото след няколко дни Европейско първенство, като разкри своя фаворит и сподели мнението си за шансовете на Гърция на форума.

- Намираме се в “Арена Ботевград”, където се провежда ежегодния камп на Балкан. Колко е важно да се посещават такива кампове за развитието на баскетболистите?

- Много е важно децата да ходят по кампове не толкова, колкото да научат много неща, защото за 5-10 дни ти не можеш да научиш чак толкова много нови неща, които ще ти променят начина на тренировка, а сега говорим и за много малка възраст, но е хубаво да комуникират с други деца, да видят други деца, дори от други държави, да научат нещо от различни треньори, и какво запаметят - дали е най-малкият навик или нещо, което им хареса, но най-важно е да си прекарат добре, да са с усмивка и да ги накараме да дойдат в залата. Това е най-важното - децата да искат да дойдат в залата.

- Ти като беше малък ходеше ли по кампове?

- Да, ходех. По Словения съм ходил, по Гърция, Сърбия. Във всяка държава има различни треньори, различни деца и мисля, че това ми е помогнало много.

- Какво е най-важното нещо, което си научил от тези кампове?

⁃ Че съм си прекарвал добре с момчета и момичета, които не познавам, но сме се опитвали да правим различни неща заедно, извън терена сме постоянно заедно и когато си на малка възраст това не е много често. Не е както сега с моите съотборници сме през цялото време заедно. Научаваш неща от различни треньори, което е много важно.

- Остават ли приятелства след такива кампове?

⁃ Трудно, защото децата са много малки и надали след 10-15 години… Но, възможно е и се надявам да става.

- Ще свържа тази тема със следващия ми въпрос, който е за мъжкия национален отбор. В отбора сега има много млади момчета, които видяхме да играят с много хъс за България. Какво видя ти в тези мачове на националния отбор до момента?

⁃ Нормално е да има спадове и добри моменти, защото както ти каза стана едно подмладяване. Дойдоха момчета, някои от които са за първи път в националния отбор и знаем, че не е лесно да се играе за националния отбор. Ядрото в последните 10 години беше едно и също и това се промени. Трябва много време и всеки трябва да се погледне, както аз казвам в огледалото и да види за какво е виновен, какво може да направи по-добре, какви са му претенциите и какво може да направи на терена и извън терена, които са свързани с българския баскетбол. Всеки един от своя пост даде всичко от себе си и дадем време, защото на един млад национален отбор му трябва време. Виждаме, че на мача с Нидерландия не играхме както ни се искаше, бяха припряни, не играха добре, а вчера (б.р. в мача с Австрия) дадоха всичко от себе си и видяхте отбор, който ни водеше с 30 точки в Австрия, вчера ние му водихме с 15. Тези спадове са напълно нормални. Трябва да им дадем време и от друга страна момчетата трябва да разберат, че единственият път е да работят и да си извоюват всяка една минута за този национален отбор.

- Блеснаха звездите на Боби Младенов, Александър Стоименов, който за съжаление се контузи, страхотно включване направи Косьо Тошков, има доста млади момчета… виждаш ли тяхното бъдеще в националния отбор?

- Само от тях зависи. Има момчета с талант, има момчета, които имат роля в отборите си, но пак казвам - с един мач или с два не се става баскетболист. Трябва много работа, това съм го казвал и на самите тях. Трябва много работа, а не когато играят добре да са Майкъл Джордан и когато стават зле да не стават за нищо. Но това е типично за Балканите - когато падаш - за нищо не ставаш, а когато биеш - си най-великият. Но тези момчета трябва да си затворят ушите, да работят и да мечтаят да стигнат до най-високото ниво. Пак казвам, един мач с Австрия, един прозорец или дори един сезон не ти гарантира постоянство, а това е най-важното в спорта в днешно време.

- Зачекна темата за критиките, която исках да подхвана. Още след първия мач имаше ужасяващи критики към играчите, а може би беше много рано за това…

- Нормално да има критики, защото от една страна, когато решиш да станеш баскетболист, да правиш това, което обичаш, има заплащане и го правиш професия, а от друга страна вече в 2025-а може от един профил, дори от фалшив профил да влезе да каже нещо, коментари… Те трябва да се абстрахират и трябва въобще да не им влияе, защото такива ще има. Така е създаден баскетболът, че почти във всяка страна, дори в Гърция, в Турция, в Сърбия това го има. Нормално е да има критики, защото това е млад национален отбор, защото не се класираме за Европейското, където групата беше преодолима, защото паднахме от Австрия лошо в първия мач и от Холандия и се насъбра. Момчетата трябва да разберат, че да носиш този екип е чест и няма никой да ти даде така да играеш. Трябва да си извоюваш мястото и трябва да работиш здраво. Мисля, че те това го доказаха и на мача с Австрия, защото никой не иска в края на краищата да види само резултата, а да виждат, че те се борят, че дават всичко от себе си и да има напредък и мисля, че само с много работа могат да постигнат това.

- Много негативни коментари имаше и за теб за това колко време си се възстановявал, как може толкова време да се възстановяваш… На теб как ти се отразяват тези неща?

- Аз съм се абстрахирал, защото в Гърция нещата са още по-остри. От друга страна не обичам да отговарям на хора, които не са влизали в баскетболна зала и не знаят какво да тренираш, да даваш всичко от себе си. Февруари месец дойдох и играх 43 минути, а точно след една седмица влизахме в най-важната фаза на сезона, така че да отговарям на някой въобще не ме интересува. В края на краищата си гледам здравето, защото ако не съм на 100% не мога да помогна нито на клубния си отбор, нито на националния отбор. Това ми беше трета контузия на същия глезен за година и половина. Тези, които пишат, те нали знаете, сутринта пишат за политика, следобяд пишат за тенис, вечерта пишат за баскетбол и за волейбол, а сигурно след 12 пишат и за музика. Така, че те разбират от всичко. Това казах и на момчетата - трябва да се абстрахират и въобще да не им пука. Критиката е добро нещо, когато идва от хора, които могат да помогнат и трябва да има такава. Не казвам, че момчетата правят всичко правилно или не трябва да се критикуват, трябва и аз съм първият, който ще кажа нещата както са, но нека ги оставим и нека видим този национален отбор какво може да постигне в бъдеще.

- Ти влизаше в съблекалнята на почивката, какво им казваше, ако не е тайна?

- Нищо, аз не исках да им говоря много, защото това беше техният момент. Аз съм на принципа, че най-важен е този, който играе, а не този, който не играе. Така, че ги оставих, това е техният момент, да си го изживяват, да се радват, да не са добре, когато губят, но трябва да си го изживеят.

- Как си представяш, че ще изглежда мачът с Нидерландия?

⁃ Австрия са по-удобен отбор за нас, защото не са толкова атлетични. Отборът на Нидерландия има ръст, има атлетика, има хора, които могат да пазят. Ще е много труден мач, но имаме шанс. Трябва да играем като на мача с Австрия и да видим.

- Чисто баскетболно какво трябва да направи отборът, за да спечели?

- Трябва да сме много агресивни, борбата и транзицията в защита и да не подаряваме топката толкова лесно, колкото и в мача с Австрия направихме няколко грешки. Отборът на Нидерландия в Самоков вкарваше само от транзиция и само от борба в нападение. Мисля, че ако това лимитираме, ще имаме шанс.

- Селекционерът на България Росен Барчовски каза, че се надява на чудо ти да се появиш в този мач, има ли шанс за такова чудо?

- Не. За съжаление не, защото аз не съм тренирал. Аз не мога да отида на една тренировка и да кажа - “Тук съм да спасявам каквото и да е.”. Момчетата тренират от месец и половина, дават всичко от себе си, готови са и макар да съм тренирал индивидуално, това няма нищо общо с баскетбола 5х5. Много ми се иска, гледам мачовете, говоря с треньорите, но за съжаление и това е част от спорта.

- Какво е състоянието на глезена ти?

- Мисля, че за първия официален мач тази година на 30 септември ще бъда на 100% готов.

Ясно е кога решават за участието на Стоименов в мача с Нидерландия

- В Олимпиакос също се случиха много промени, какви са очакванията за този сезон?

⁃ Всички отбори се подсилиха, всички отбори станаха още по-силни, мисля, че и ние. Като играеш в един клуб като Олимпиакос нямаш друга опция освен да гониш всички титли.

- Как гледаш на това, че ще имаш мач в България…

- Да, но за съжаление е много късно, защото е чак на 10 април. Надявах се да е малко по-рано заради еуфорията. Все пак Евролига в България не е имало и дано има и публика, защото малко ситуацията е такава. Но да видим, чак на 10 април е, не си го мисля много, но със сигурност ще е много хубаво.

- Колко ще помогне на българския баскетбол това да се играе Евролига в България?

- Ще помогне, ще популяризира баскетбола, хората ще ходят да гледат, много големи имена ще дойдат. Мисля, че ще бъде само от полза за българския баскетбол.

- Някои от мачовете ще се играят и тук в Ботевград. Доказа публиката, че тук е мястото за баскетбол. Мислиш ли, че това трябва да се превърне в дом на националния отбор? Както каза Александър Гавалюгов - “Който не е дошъл в Ботевград, него не сме били”.

- Да. Мисля, че го доказваме, тук сме били много силни отбори. Мисля, че трябва да има един център за националния отбор като цяло със зала, с абсолютно всичко, фитнес, възстановителен център, но това е малко в бъдеще и малко илюзия в момента. Но дори за националните отбори, не само за мъжете, защото националните отбори да имат един дом е много хубаво, а не да ходят наляво-надясно и където намерят. Мисля, че една централизация за подготовка ще бъде много хубаво, дано в бъдеще стане.

- Вярваш ли, че България ще има сили да се класира на основните пресявки за Световното първенство?

- Мисля, че по-важно е в момента да видим какви са грешките в българския баскетбол, да ги оправим и да видим къде липсваме, защо на националните гарнитури сме толкова далеч от Дивизия А или не се представяме както искаме. Дори да отидем на тези квалификации за Световно и да се класираме за Световно, шансът ни е 0 цяло и не знам колко. Мисля, че е по-добре да оправим нещата, които куцат в българския баскетбол, да видим как можем да запалим децата, да влязат млади хора в националния отбор и оттам нататък мисля, че е по-реално да гоним Европейското през 2029-а година отколкото нещо друго.

- Предстои Европейско първенство, кой е твоят фаворит?

- Мисля, че на всички фаворитът е Сърбия. На тези първенства най-важният мач е четвъртфиналът. Ти играеш в групите, за да играеш четвъртфинал, така че ще видим. И турците са добри, и немците, и гърците имат техните шансове, но мисля, че една крачка напред са сърбите.

- Какви са шансовете на Гърция?

- Ако са готови на четвъртфинал, имат много добър треньор и Янис ще е на 100% до тогава, зависи с кой играят, но имат техните шансове.

Снимки: Sportal.bg