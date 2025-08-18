Георги Лазаров с третия най-бърз гол в историята на варненското дерби

Младият нападател на Черно море Георги Лазаров реализира третия най-бърз гол в историята на варненското дерби, отбелязвайки още във втората минута на последния сблъсък със Спартак. Любопитен е фактът, че още двама "моряци" оглавяват листата за най-бързи попадения между градските съперници.

И в трите случая победител е тимът на Черно море. На 29 септември 1985 година в среща от "А" група още преди да е изтекла първата минута, нападателят Огнян Радев бележи най-бързия гол в историята между двата отбора, а двубоят приключва 3:0 на стадион "Юрий Гагарин".

На 15 септември 2002 година Георги Илиев се разписва още в първата минута за победата на своя тим с 2:1 на "Тича", отново в мач от "А" група.



Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto