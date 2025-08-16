Популярни
  Панайотов: През второто полувреме бяхме безкомпромисни

Панайотов: През второто полувреме бяхме безкомпромисни

  16 авг 2025
Капитанът на Черно море Васил Панайотов не скри радостта си след успеха в градското дерби със Спартак. "Моряците" спечелиха гостуването си с 3:1, а опитният полузащитник отличи играта на отбора през второто полувреме.

"Въпреки ранния гол, който отбелязахме, отстъпихме на Спартак първото полувреме. С опита и наставленията на старши треньора се променихме. През второто полувреме бяхме безкомпромисни, надиграхме тотално отбора на Спартак. Щастлив съм за хората, отново бяха тук, напълниха сектора, бяхме домакини. Сега ще се порадваме на победата.

Ние работим за това да сме сериозен фактор в първенството. Тази година ще е трудно, доста равностойни отбори. Ние ще дадем всичко от себе да бъдем отново там, където бяхме предните години.

Доста футболисти ни напуснаха. Тази победа е за тях, защото те са част от този колектив. Новите момчета се включват добре. Надявам се с всеки изминал мач да ставаме все по-добри и да радваме хората", каза Панайотов.

Снимки: Startphoto

