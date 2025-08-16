Диян Дончев: Не разчитаме само на желание и късмет, трябва и класа

Помощник-треньорът на Спартак (Варна) Диян Дончев говори след загубата от Черно море в градското дерби. "Соколите" отстъпиха на "моряците" с 1:3 и остават без победа от началото на новия сезон в efbet Лига.

"Не успяхме да вземем точка, защото влязохме неготови за този мач. Имаше известно притеснение. Продължаваме да работим, не се отчайваме и вярвам, че хубавите дни предстоят.

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Получаваме ранни голове, това ни е слабост. Ще отстраняваме тези грешки. Дава се шанс на тези млади момчета, те го оправдават донякъде. Не разчитаме само на желание и късмет, трябва и класа.

Убеден съм, че новото ръководство ще си свърши работата, както трябва", заяви Дончев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto