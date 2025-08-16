Спартак (Варна) 1:1 Черно море, два гола, греда и положения само за 12 минути игра

Спартак (Варна) и Черно море играят при 1:1 в дербито на петия кръг от efbet Лига. Георги Лазаров откри резултата в 66-ата секунда, а в 12-ата минута Ксанди изравни.

Двата отбора нямат сериозни проблеми и единственият отсъстващ е контузеният халф на "моряците" Берк Бейхан.

Непосредствено преди срещата представители на двата отбора наградиха легендата на българския футбол Иван Петров по случай 70-ия му рожден ден. Един от най-големите нападатели в историята на родния футбол е играл и за двата клуба от Варна.

Иначе мачът започна вихрено и с гол за Черно море след 66 секунди игра. Илиев изрита топката напред, Жоао Педро се пребори за нея и в крайна сметка тя попадна в краката на Лазаров. Футболистът на "моряците напредна отдясно в наказателното поле на "соколите" и с диагонален шут откри резултата, ознаменувайки дебюта си в дербито с попадение.

В 6-ата минута символичните гости като по чудо не удвоиха. Лазаров преодоля без проблем Грънчов на десния фланг и пусна великолепен успореден пас към Златев. Крилото на Черно море обаче първоначално не успя да вкара с шпагат в празната врата, а след това от седнало положение направи повторен опит и нацели гредата.

"Соколите" се посъвзеха след първоначалния шок и в 11-ата минута бяха близо да изравнят. Коуто центрира от фал, а Грънчов отправи удар от упор с глава, но Илиев спаси.

Само минута по-късно Спартак възстанови паритета. Това се случи след добра атака отдясно. Тя завърши с центриране на Лозев към нахлуващия на скорост Касанди. Бразиилецът не се поколеба да отправи удар от въздуха, с който намери горния ляв ъгъл на вратата.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЧЕРНО МОРЕ 1:1



0:1 Георги Лазаров 2

1:1 Ксанди 12

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 3. Петрашило, 6. Пехливанов, 7. Коуто, 8. Иванов, 9. Халачев, 17. Маринов, 20. Лозев, 21. Ксанди, 44. Грънчов, 88. Йорданов

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 15. Мартин, 2. Панов, 71. Панайотов, 24. Телеш, 39. Златев, 11. Педро, 10. Чандъров, 19. Лазаров