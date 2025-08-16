Популярни
Илиан Илиев: Трябваше да си поговорим на полувремето, защото нямаше как да спечелим мача

  • 16 авг 2025 | 21:03
Наставникът на Черно море Илиан Илиев поздрави тима си след успеха с 3:1 над Спартак (Варна). Селекционерът на България призна, че отборът му е имал сериозни трудности през първото полувреме на мача.

"Трябва да ви кажа, че влязохме добре в мача с гол, но след това отстъпихме инициативата. Вкарахме късметлийски гол, но все пак си е гол. Спартак играха по-добре след нашия гол и техния изравнителен. Създадохме ни доста главоболия.

На полувремето трябваше да си кажем неща, защото този мач нямаше да можем да го спечелим. Второто полувреме бяхме по-добрият отбор. Поздравявам Спартак! Показаха, че имат лице и желание. За моите футболисти поздравления особено след второто полувреме. Налагаме млади футболисти. Добре е, че тези момчета вкарват голове, но аз смятам, че те могат да играят още по-добре.

Рано е да кажем дали новите са се адаптирали. Задържахме нашия стил на игра. Има много неща за подобряване, особено играта без топка. От понеделник ще мислим за Локомотив Пловдив. Имат качествен отбор и печелят точки", сподели Илиев.

