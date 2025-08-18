Популярни
Хаосът властва в Ред Бул през първата част на сезона

  • 18 авг 2025 | 15:24
Без съмнение, бившите световни шампиони при конструкторите Ред Бул, са сред големите губещи след първата част на сезона във Формула 1. Специализираното издание The Race припомни, че по това време миналата година Макс Верстапен имаше 78 точки аванс в битката за титлата при пилотите, а Ред Бул бяха начело при конструкторите с преднина от 42 точки.

12 месеца по-късно ситуацията в Ред Бул е доста по-различна: тимът взе Лиам Лоусън, но само след два старта го върна в Рейсинг Булс, шефът на отбора Кристиан Хорнър беше уволнен след 20 години начело на организацията, а на пистата в най-добрия случай Ред Бул получаваше ролята на №2 в битката срещу Макларън.

Редките проблясъци в представянето на Верстапен напомнят за миналото величие на Ред Бул, но веднага след това идва поредното отпадането на Юки Цунода в първата част на квалификацията или още едно състезание, в което пилотите на Ред Бул не могат да изпъкнат с нищо. Доказателствата, че Ред Бул се провали в две много важни задачи: да си намери надежден втори пилот и да отговори на прогреса на Макларън в битката за развитие на автомобилите преди и в хода на сезона.

Представянето на Ред Бул до края на сезона едва ли ще се промени особено, а вече всички приемат, че тимът е в криза и сега дискусията е за това колко време ще бъде необходимо, за да се излезе от нея. Също така, не е ясно дали това е дъното и дали догодина няма да има нов спад в представянето, ако се окаже, че очакваните проблеми със задвижващата система се реализират.

