Сака: Доволни сме от победата, но не бяхме на обичайните си стандарти

Букайо Сака призна, че Арсенал е далеч от най-добрата си форма, след като грабна победата с 1:0 срещу Манчестър Юнайтед в първия си мач от Висшата лига в неделя. Рикардо Калафиори отбеляза единствения гол в 13-ата минута, когато се възползва от грешка на резервния вратар на противника Алтай Байъндър.

„Не беше страхотно представяне. Доволни сме от трите точки, от победата, с която си тръгнахме от "Олд Трафорд". Не бяхме на обичайните си стандарти. Вземането на решения не беше добро и това ни струваше инициативата и даде на Юнайтед много инерция. Не бяхме наказани за това, но не можем да го правим всеки мач“, заяви Сака.

Огромна част от фокуса преди мача беше върху новия нападател на Арсенал, струващ 55 милиона британски лири, Виктор Гьокереш, когато се изправи срещу бившия си мениджър Рубен Аморим. Това се оказа труден следобед за шведската звезда, който се затрудни да задържи топката и не успя да погледне вратата, преди да бъде заменен малко след час игра.

„Бях впечатлен от Виктор и той се бори за нас. Беше трудно. Имаше голяма битка. Мисля, че се справи добре. Неговото представяне ни дава нещо, върху което да градим, и съм сигурен, че това ще му помогне следващата седмица. Той се вписа добре, както и другите момчета“, завърши Сака.

Снимки: Imago