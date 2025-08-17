Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Два от най-популярните английски клуба ще се изправят един срещу друг в първия кръг на новия сезон в Премиър лийг. Манчестър Юнайтед посреща Арсенал на легендарния "Олд Трафорд" в днешния 17-и август (неделя) от 18:30 часа българско време.

И двата отбора имаха разочароваща кампания през миналия сезон. "Червените" дяволи финишираха непосредствено над зоната на изпадащите в Премиър лийг, като имаха шанс да вземат европейски трофей, но загубиха финала в Лига Европа от Тотнъм. "Артилеристите" пък направиха още една крачка към връщането си в голямата игра, но отново не успяха да се преборят за титлата на Острова, а в Шампионската лига отпаднаха на крачка от големия финал.

По отношение на преките двубои Арсенал изглежда много по-стабилно. Момчетата на Микел Артета отстъпиха в двубоя за ФА Къп от играчите на Рубен Аморим, а след това в пролетния мач от Премиър лийг двата отбора направиха равенство 1:1, но "червените дяволи" са в ужасяваща серия срещу този съперник що се отнася до шампионатните срещи. За последно Юнайтед спечели срещу Арсенал за първенство на 4.9.2022 г., като от този момент нататък двата тима изиграха още 5 мача на ниво Премиър лийг, а в тях лондончани победиха 4 пъти.