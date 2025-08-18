Ландо Норис: Обожавах мотоциклетите и мотокроса, мразех ездата

Популярни
  • 18 авг 2025 | 13:23
Пилотът на Макларън Ландо Норис се върна към първите си стъпки в спорта по време на Световната купа по електронни спортове в Риад и разкри, че като дете голямата му любов е бил мотоциклетният спорт.

„Много обичах да карам мотори – обясни британецът. – С това започнах. Също така и с конна езда, но я мразех. Карах и ATV, но баща ми го продаде, а на мен ми каза, че са го откраднали, тази машина беше твърде опасна за мен. След това се захванах с мотокрос.

„Много обичах мотокроса и всичко около него, обожавах моторите, тогава още не бях гледал Формула 1, не бях гледал автомобилен спорт.

„За мен, бъгитата и карането в пустинята беше най-готиното нещо на света. Исках най-вече да се занимавам с това. Започнах с мотоциклети и моят герой беше Валентино Роси.“

Норис коментира и битката за световната титла във Формула 1, в който той е на 9 точки от съотборника си в Макларън Оскар Пиастри, но заяви, че е готов за финалните надпревари.

„Сега се чувствам като завършен пилот – обясни Ландо. – Готов съм за всички предизвикателства, но това няма да направи остатъка от сезона по-лесен. Боря се с най-добрите пилоти в света, но съм подготвен. Вече съм по-опитен, справям се по-добре с емоциите. Оскар кара за трета година във Формула 1 и вече е намерил отговорите на важните въпроси за работата с гумите, как да прави колата по-бърза и други такива неща.“

Снимки: Gettyimages

