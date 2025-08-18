Популярни
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

  • 18 авг 2025 | 13:37
  • 1181
  • 4
Крилото на Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо е отхвърлил предложението на Рома и сделката между двата клуба почти сигурно ще пропадне, информират авторитетните трансферни експерти Джанлука Ди Мацио и Фабрицио Романо, както и “Скай Спортс”. “Червените дяволи” вече бяха приели предложение на стойност 20 милиона паунда от страна “вълците”, но самият футболист не е успял да се договори за личните си условия и в крайна сметка до трансфер няма да се стигне. Освен това фланговият футболист като цяло не е бил очарован от перспективите да премине на "Олимпико" и е искал да разгледа други възможности.

Невил: В Манчестър Юнайтед не могат да игнорират очевидния проблем, който имат
Невил: В Манчестър Юнайтед не могат да игнорират очевидния проблем, който имат

Самият Санчо е изваден за постоянно от състава на Манчестър Юнайтед и няма никакви шансове да бъде направен опит да бъде интегриран отново, което поставя под въпросителна статута му за следващия сезон. Играчът не получи дори номер на “Олд Трафорд”, тъй като се очаква да напусне. Той вече отказа няколко различни оферти, а според повечето източници в момента на масата е останало единствено предложение от страна на Бешикташ, но самият футболист не желае да преминава в Турция на този етап от кариерата си и би го разгледал едва в последните дни на трансферния прозорец.

Снимки: Gettyimages

  • 18 авг 2025 | 13:51
  • 1258
  • 0
  • 18 авг 2025 | 13:49
  • 659
  • 0
  • 18 авг 2025 | 13:47
  • 1056
  • 0
  • 18 авг 2025 | 13:29
  • 559
  • 0
  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2482
  • 4
  • 18 авг 2025 | 13:06
  • 1522
  • 0
