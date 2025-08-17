Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доменикали: V8 двигателите са страхотна идея

Доменикали: V8 двигателите са страхотна идея

  • 17 авг 2025 | 20:52
  • 554
  • 0

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали е на мнение, че световният шампионат не трябва да е твърде консервативен, да не се бои от грешки и да прави промени.

Доменикали коментира и по-подробно някои от идеите за бъдещето на спорта – като завръщането на V8 двигателите. Тази тема е много важна за президента на ФИА Мохамед бин Сулайем, който обаче се надява на бърз пробив при връщането на тези мотори, за да има предизборна победа тази година.

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул
Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

„Идеята за V8 моторите получава широка подкрепа – призна Доменикали. – Преди две години аз вече говорих за това, доволен съм, че феновете подкрепят тази идея. Но за нас е много важно да развиваме хибридните технологии. V8 двигатели с екологично гориво и хибридни технологии – това, според мен, е страхотно. Трябва да вървим в тази посока.

„Но сега не трябва да отклоняваме вниманието от следващото поколение задвижващи системи, които ще дебютират догодина. Най-важна сега е модернизацията на двигателите, с които ще работим в следващите няколко години.“

От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул
От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

  • 17 авг 2025 | 19:50
  • 681
  • 0
Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

  • 17 авг 2025 | 19:12
  • 1041
  • 0
Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“

Рекордна победа №12 за Копецки в рали „Барум“

  • 17 авг 2025 | 18:46
  • 1917
  • 0
За първи път от 2014 Марк Маркес спечели шест поредни победи в MotoGP

За първи път от 2014 Марк Маркес спечели шест поредни победи в MotoGP

  • 17 авг 2025 | 17:14
  • 1252
  • 1
Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

Хорхе Мартин се размина без контузии след падането в Гран При на Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:51
  • 1294
  • 1
Маркес: Доволен съм, че най-накрая спечелих в Австрия

Маркес: Доволен съм, че най-накрая спечелих в Австрия

  • 17 авг 2025 | 16:43
  • 1665
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

  • 17 авг 2025 | 21:15
  • 26939
  • 36
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 28479
  • 120
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 21544
  • 156
Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

  • 17 авг 2025 | 21:23
  • 1227
  • 0
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 70527
  • 50
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 26995
  • 27