Доменикали: V8 двигателите са страхотна идея

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали е на мнение, че световният шампионат не трябва да е твърде консервативен, да не се бои от грешки и да прави промени.

Доменикали коментира и по-подробно някои от идеите за бъдещето на спорта – като завръщането на V8 двигателите. Тази тема е много важна за президента на ФИА Мохамед бин Сулайем, който обаче се надява на бърз пробив при връщането на тези мотори, за да има предизборна победа тази година.

Results for the record books, rookies on the rise and a riveting title fight ✨



This is the tale of Formula 1 in 2025 so far 🤩#F1 pic.twitter.com/VUH81eVCgj — Formula 1 (@F1) August 14, 2025

Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

„Идеята за V8 моторите получава широка подкрепа – призна Доменикали. – Преди две години аз вече говорих за това, доволен съм, че феновете подкрепят тази идея. Но за нас е много важно да развиваме хибридните технологии. V8 двигатели с екологично гориво и хибридни технологии – това, според мен, е страхотно. Трябва да вървим в тази посока.

„Но сега не трябва да отклоняваме вниманието от следващото поколение задвижващи системи, които ще дебютират догодина. Най-важна сега е модернизацията на двигателите, с които ще работим в следващите няколко години.“

От Кадилак предлагат солидни заплати на служители на Ред Бул

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages