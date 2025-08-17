Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен се надява, че преходният период в Ред Бул няма да продължи дълго и той отново ще може да се бори за световната титла. Този сезон Макс записа две победи, но е на почти 100 точки от първото място в класирането и няма особено големи шансове да защити титлата си.

„В Ред Бул са печелили титли и преди мен – обясни Макс пред официалния сайт на шампионата. – Когато пристигнах аз, в тима вървеше преустройство, след това тимът се върна на върха и побеждавахме.

Relive some moments you won't want to have missed from the season so far! 😂#F1 pic.twitter.com/CCcCPdyohR — Formula 1 (@F1) August 16, 2025

Бърни залага на Пиастри в битката за титлата

„Мисля, че сега отново сме в такъв период и искам както преди отново да сме силни. Отново трябва да има преструктуриране в отбора и да оправим това, което не е наред.

„Предполагам, че това ще отнеме време, но се надявам този период да не е много дълъг. Нашият тим може да преодолява трудности, винаги е била така, затова аз не се притеснявам много.“

Хорнър си почива от Формула 1 на яхта в Хърватия

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages