Верстапен се надява на бързо възстановяване на Ред Бул

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен се надява, че преходният период в Ред Бул няма да продължи дълго и той отново ще може да се бори за световната титла. Този сезон Макс записа две победи, но е на почти 100 точки от първото място в класирането и няма особено големи шансове да защити титлата си.
„В Ред Бул са печелили титли и преди мен – обясни Макс пред официалния сайт на шампионата. – Когато пристигнах аз, в тима вървеше преустройство, след това тимът се върна на върха и побеждавахме.
„Мисля, че сега отново сме в такъв период и искам както преди отново да сме силни. Отново трябва да има преструктуриране в отбора и да оправим това, което не е наред.
„Предполагам, че това ще отнеме време, но се надявам този период да не е много дълъг. Нашият тим може да преодолява трудности, винаги е била така, затова аз не се притеснявам много.“
Снимки: Gettyimages