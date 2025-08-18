ПСЖ е с 34 пъти по-голям бюджет от някои отбори в Лига 1

На старта на сезона във френската Лига 1 вестник "Екип" направи съпоставка на бюджетите на клубовете в елита, която показва огромните разлики между отборите.

Така френският шампион и победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен има годишен бюджет от 850 млн. евро. Това е точно 34 пъти повече от най-скромните финансово клубове - Льо Авър и Анже, които разполагат с по 25 милиона евро на година.

Le PSG 34 fois plus riche que Le Havre, le PFC déjà au pied du podium : le classement des budgets des clubs de Ligue 1 en 2025-2026



Интересно е, че бюджетът на ПСЖ е по-голям от този на следващите пет клуба във Франция, взети заедно - Марсилия (260 млн. евро), Монако (140 млн.), съгражданите от Париж ФК (130 млн.), Ница (120 млн.) и Лил (110 млн.). Шампионите разполагат и с много повече пари от другите 13 клуба в дъното на подреждането.

Любопитно е също така, че новакът Париж ФК влиза директно на четвърто място в класацията със своите 130 млн. евро, като по този показател изпреварва традиционни клубове като Ница, Лил, Лион, Рен, Страсбург и Ланс.

