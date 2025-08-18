Енрике: Нашият манталитет е да излезем от зоната си на комфорт

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори след победата на водения от него отбор с 1:0 срещу тима на Нант в срещата от първия кръг на френската Лига 1. Парижани не представиха най-добрата си продукция, но въпреки това стартираха новия сезон с три точки.

“Журналистите винаги са загрижени за физическото и психическото състояние. Това е началото на първенството, подготвихме играчите по начина, по който го направихме. Ако трябва да оценя моите играчи, мисля, че изиграхме много добър мач и съм доволен от това”, каза Енрике.

ПСЖ продължи да играе неубедително, но отново победи

Нататък специалистът говори върху какво точно неговите играчи трябва да работят през следващите месеци от сезона.

“Който и да е треньорът, нашата работа е да подобрим отбора индивидуално и колективно. Това е моята цел като треньор. Мисля, че все още ни липсва усещане за топката. Това е по-важно от физическата подготовка. Играчите са млади, имат амбиции. Да си върнем това чувство за притежание на топката, да играем нашия футбол – това е най-важното за мен”, каза още Енрике.

🎙️ The reactions of Luis Enrique and Illia Zabarnyi after the 1️⃣ goal to 0️⃣ victory against FC Nantes. 💪💬 pic.twitter.com/uPf3s66ufh — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 17, 2025

Наставникът на шампионите каза няколко думи и за адаптацията на новите футболисти в тима.

“Играчите, които привлякохме, ще бъдат много полезни. Шевалие и Забарни играха на много добро ниво днес. Познаваме ги, смятаме, че са играчи, които могат да подобрят отбора. Това беше първият мач, спокойни сме и сме уверени”, добави Енрике.

Той спомена и какви трябва да бъдат качествата на всички футболисти, носещи фланелката на парижани.

“За да печелим трофеи и да постигаме успехи като миналата година, се нуждаем от всички играчи да са силно мотивирани и напълно подготвени. Това е предпоставка, за да си играч на ПСЖ”, допълни Енрике.

Треньорът завърши с идеята, че няма да променя генерално подхода си, като ще продължи да усъвършенства работата си.

“Ще се опитам да продължа да правя същото. Но за да бъдем амбициозни, трябва да променим някои неща. С играчите, които подписахме, можем да имаме още повече възможности. Нашият манталитет е да излезем от зоната си на комфорт. Ще се опитаме да се подобрим”, завърши Енрике.