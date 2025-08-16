Монако стартира с успех новия сезон

Бронзовият медалист от Лига 1 започна новата кампания във френския шампионат с победа 3:1 срещу тима на Льо Авър, който се спаси като по чудо.

Монегаските поведоха в 32-ата минута, след като Гаутие Лорис от гостите си вкара автогол.

След почивката за кратко време паднаха и останалите три попадения. Първо Ерик Дайър покачи за тима от Княжеството в 61-ата минута, в 67-ата Расул Ндиайе намали за отбора на Льо Авър, а малко след това Денис Закария оформи крайния резултат.

В следващия кръг двата отбора ще си разменят ролите – Монако ще гостува на Лил, докато Льо Авър ще приеме Ланс. И двата мача ще се изиграят на 24-и август (неделя).