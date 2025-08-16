Барселона дава старт на сезона си с гостуване в Майорка

Барселона и Майорка ще открият сезона си в Ла Лига с интригуващ сблъсък на стадион "Сон Моиш" на 16 август от 20:30 часа. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в първия кръг на испанското първенство за сезон 2025/2026. Каталунците, водени от треньора Ханзи Флик, ще се стремят да започнат силно кампанията си, докато домакините под ръководството на Хагоба Арасате ще търсят изненада срещу един от грандовете в испанския футбол.

Барселона впечатлява с перфектен баланс от пет победи в последните си мачове. Каталунците разгромиха Комо (5:0 на 10.08.2025) и Даегу ФК (0:5 на 04.08.2025), надделяха над ФК Сеул (3:7 на 31.07.2025) и Висел Кобе (1:3 на 27.07.2025), а в последния си мач от предишния сезон в Ла Лига победиха Атлетик Билбао (0:3 на 25.05.2025). Впечатляващата голова разлика от 23:4 в тези пет мача показва отличната офанзивна форма на Барселона преди началото на новия сезон.

Барселона успя да регистрира и Рашфорд

От своя страна, Майорка демонстрира добра предсезонна форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет контролни срещи. Островитяните победиха Хамбургер ШФ (2:0 на 09.08.2025), Побленсе (0:2 на 06.08.2025) и Шабаб Ал Ахли (2:1 на 27.07.2025). Те завършиха наравно с Парма (1:1 на 31.07.2025), но претърпяха тежка загуба от Лион (0:4 на 30.07.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва категорично предимство за Барселона с четири победи и едно равенство. Последната среща се състоя на 22 април 2025 г. на стадион "Олимпик Луис Компанис", където каталунците победиха с 1:0 благодарение на гол на Дани Олмо в 46-та минута. Преди това, на 3 декември 2024 г., Барселона разгроми Майорка с 5:1 на "Сон Моиш" с голове на Феран Торес, Рафиня (два), Френки де Йонг и Пау Виктор, докато за домакините се разписа Ведат Муричи. На 8 март 2024 г. каталунците отново победиха с 1:0 с гол на Ламин Ямал. Единственото равенство дойде на 26 септември 2023 г., когато двата отбора завършиха 2:2 на "Сон Моиш", а в по-ранната среща от 28 май 2023 г. Барселона спечели с 3:0 с два гола на Ансу Фати и един на Гави. Общо в тези пет мача Барселона има голова разлика 13:5, което подчертава тяхното превъзходство.

