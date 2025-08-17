Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву с критики срещу Олимпиакос след контролата

Киву с критики срещу Олимпиакос след контролата

  • 17 авг 2025 | 06:49
  • 715
  • 0
Киву с критики срещу Олимпиакос след контролата

Интер победи Олимпиакос (Пирея) с 2:0 в последната си контрола преди старта на новия сезон в Серия "А". След последния съдийски сигнал Киву коментира грубата игра на гърците и изрази облекчение, че е избегнал други контузии на своите футболисти.

„Това беше истинско изпитание срещу активен отбор, който знае как да подава топката и да пресира. Един твърд отбор, който ни създаде доста главоболия. Радвам се, че с изключение на Димарко, който се контузи в бедрото, всички се отърваха без проблеми“, отбеляза румънският специалист.

Треньорът на „нерадзурите“ направи равносметка след 3 интензивни седмици подготовка.

„Можем да се представим по-добре, можем да бъдем по-агресивни, по-вертикални и по-решителни. Хареса ми подходът на отбора през второто полувреме. Винаги работим усилено, опитваме се да не губим принципите, които направиха Интер един от най-силните отбори в шампионата, и да добавим нещо допълнително. Доволен съм от начина, по който играчите реагират, от желанието им да работят здраво и да се отдадат на групата, за да имаме позитивен старт на сезона“, каза Киву.

Интер загря за Серия „А“ срещу шампиона на Гърция
Интер загря за Серия „А“ срещу шампиона на Гърция

Интер открива сезона срещу Торино на 25 август, а Киву даде на играчите си 2 дни почивка.

„Помолих момчетата да се насладят на тези два дни. Трябва да си почиваме от време на време, защото по отношение на отношението и отдадеността не мога да упрекна никого. Дадоха всичко от себе си въпреки умората от краткия период на подготовка, в който трябва да форсираш малко темпото и да работиш под напрежение. Краката ни работеха по-добре днес, отколкото в предишните мачове, сега ще имаме време до 25-и да се подготвим възможно най-добре“, каза още Киву.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

  • 17 авг 2025 | 07:25
  • 613
  • 0
Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

  • 17 авг 2025 | 06:14
  • 4883
  • 0
Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

  • 17 авг 2025 | 05:56
  • 1050
  • 0
Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

  • 17 авг 2025 | 05:28
  • 5828
  • 7
Алавес повали новак с гол в продължението

Алавес повали новак с гол в продължението

  • 17 авг 2025 | 04:51
  • 899
  • 0
Каляри и Палермо продължиха за Купата на Италия след дузпи

Каляри и Палермо продължиха за Купата на Италия след дузпи

  • 17 авг 2025 | 03:54
  • 873
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси пета поредна победа след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски търси пета поредна победа след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 151
  • 0
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 3005
  • 15
С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 40485
  • 77
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 49357
  • 66
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 2153
  • 0
Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

  • 16 авг 2025 | 22:32
  • 42663
  • 362