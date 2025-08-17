Киву с критики срещу Олимпиакос след контролата

Интер победи Олимпиакос (Пирея) с 2:0 в последната си контрола преди старта на новия сезон в Серия "А". След последния съдийски сигнал Киву коментира грубата игра на гърците и изрази облекчение, че е избегнал други контузии на своите футболисти.

„Това беше истинско изпитание срещу активен отбор, който знае как да подава топката и да пресира. Един твърд отбор, който ни създаде доста главоболия. Радвам се, че с изключение на Димарко, който се контузи в бедрото, всички се отърваха без проблеми“, отбеляза румънският специалист.

Треньорът на „нерадзурите“ направи равносметка след 3 интензивни седмици подготовка.

„Можем да се представим по-добре, можем да бъдем по-агресивни, по-вертикални и по-решителни. Хареса ми подходът на отбора през второто полувреме. Винаги работим усилено, опитваме се да не губим принципите, които направиха Интер един от най-силните отбори в шампионата, и да добавим нещо допълнително. Доволен съм от начина, по който играчите реагират, от желанието им да работят здраво и да се отдадат на групата, за да имаме позитивен старт на сезона“, каза Киву.

Интер загря за Серия „А“ срещу шампиона на Гърция

Интер открива сезона срещу Торино на 25 август, а Киву даде на играчите си 2 дни почивка.

„Помолих момчетата да се насладят на тези два дни. Трябва да си почиваме от време на време, защото по отношение на отношението и отдадеността не мога да упрекна никого. Дадоха всичко от себе си въпреки умората от краткия период на подготовка, в който трябва да форсираш малко темпото и да работиш под напрежение. Краката ни работеха по-добре днес, отколкото в предишните мачове, сега ще имаме време до 25-и да се подготвим възможно най-добре“, каза още Киву.