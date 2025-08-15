Двете звезди на Кристъл Палас, свързвани с Ливърпул и Арсенал, ще са на линия за сблъсъка с Челси

Мениджърът на Кристъл Палас потвърди, че две от звездите на тима ще са на линия за откриващия двубой на “орлите” в Премиър лийг срещу Челси. Марк Геи, който е капитан на тима, е свързван много настойчиво с трансфер в Ливърпул, а Еберечи Езе с преминаване в Арсенал, но и двамата ще бъдат на линия за мача на “Стамфорд Бридж” в неделя от 16:00 българско време. Преди седмица Палас даде летящ старт на сезона си с успех над Ливърпул за Карабао къп.

“Никой няма да се завърне. Нито Еди Нкетия, нито Матеус Франка, нито Кейлъб Кпора. Никой от тях все още не е в състояние да тренира с отбора. Разбира се, Шейк Дукуре и Шади Риад ще отсъстват в следващите няколко месеца, така че не разполагаме с много голяма група футболисти. Марк Геи тренира с нас цяла седмица, бил е във всяка една тренировка, същото важи и за Езе, така че те се подготвят по възможно най-добрия начин и са на линия за мача с Челси в неделя,” обяви Гласнер.

