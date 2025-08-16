Ван Дайк: Представихме се по-добре в защита от първия мач, но имаме още много работа

Привличането на нов защитник ще ускори напредъка в играта на английския футболен клуб Ливърпул, заяви капитанът на мърсисайдци Вирджил ван Дайк след победата с 4:2 срещу Борнемут в петък. Часове по-рано "червените" подписаха с 18-годишния Джовани Леони от Парма за шест сезона. Клубът все още се опитва да привлече и Марк Геи от Кристъл Палас Ливърпул вече изигра два официални мача през новия сезон - срещу Палас и Борнемут, които вкараха четири гола на шампионите.

"Защитата ни се представи по-добре във втория двубой, но имаме още много работа. Мениджърът ни вече каза, че ще трябва време. На десния бек е Джереми Фримпонг, който пристига от Бундеслигата и е само на 24. Той тепърва ще трябва да свиква с нашия стил на игра. От другата страна дойде Милош Керкез, който е млад, нахъсан и много енергичен. Той също трябва да свиква с нашия стил", каза Ван Дайк.

"Разбира се, че ще трябва време, това е напълно нормално. Днес обаче бяхме и без "шестицата" ни Райън Гравенберх, който бе наказан. Ще продължаваме да работим и целта е сухи мрежи. Получихме два гола при преливане в защита и ще трябва да се съсредоточим върху това", каза още той.

Въпреки проблемите в защита, Ливърпул вкара цели шест гола до момента, два от които на новото попълнение Юго Екитике. Френският нападател откри головата си сметка на "Анфийлд" в петък вечер, а преди това се разписа и за Къмюнити Шийлд срещу Палас. Победният гол обаче бе на Федерико Киеза, който бе контузен дълго време през миналия сезон.

"Радвам се за Юго, защото вкара два гола в два мача. Хубаво е, че го направи още в дебютния му във Висшата лига и се надявам да последват още много. Той се приспособи бързо към отбора. Позицията нападател е специфична, защото като вкарваш всичко е дъги и слънце, а ако не го правиш, нещата са точно на другия полюс", продължи нидерландецът. "Той просто трябва да продължава да работи упорито, да вкарва и да дава асистенции. Разбира се, трябва и да помага в защита. Ще видим докъде ще стигне", добави Ван Дайк.

"Радвам и за Феде. Той е страхотно момче и полага много усилия. През миналия сезон нямаше късмет с контузиите, но никога не е губил нашата подкрепа. Феновете също го обичат и представяне като това срещу Борнемут е точно това, което всички искат да виждат", завърши Ван Дайк.

Следвай ни:

Снимки: Imago