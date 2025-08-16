Популярни
»

Гледай на живо

След триумфа над Сабах и преди срещата с Ботев (Враца), Веласкес коментира състоянието на Левски
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк: Представихме се по-добре в защита от първия мач, но имаме още много работа

Ван Дайк: Представихме се по-добре в защита от първия мач, но имаме още много работа

  • 16 авг 2025 | 15:46
  • 288
  • 0

Привличането на нов защитник ще ускори напредъка в играта на английския футболен клуб Ливърпул, заяви капитанът на мърсисайдци Вирджил ван Дайк след победата с 4:2 срещу Борнемут в петък. Часове по-рано "червените" подписаха с 18-годишния Джовани Леони от Парма за шест сезона.  Клубът все още се опитва да привлече и Марк Геи от Кристъл Палас  Ливърпул вече изигра два официални мача през новия сезон - срещу Палас и Борнемут, които вкараха четири гола на шампионите.

"Защитата ни се представи по-добре във втория двубой, но имаме още много работа. Мениджърът ни вече каза, че ще трябва време. На десния бек е Джереми Фримпонг, който пристига от Бундеслигата и е само на 24. Той тепърва ще трябва да свиква с нашия стил на игра. От другата страна дойде Милош Керкез, който е млад, нахъсан и много енергичен. Той също трябва да свиква с нашия стил", каза Ван Дайк.

"Разбира се, че ще трябва време, това е напълно нормално. Днес обаче бяхме и без "шестицата" ни Райън Гравенберх, който бе наказан. Ще продължаваме да работим и целта е сухи мрежи. Получихме два гола при преливане в защита и ще трябва да се съсредоточим върху това", каза още той.  

Въпреки проблемите в защита, Ливърпул вкара цели шест гола до момента, два от които на новото попълнение Юго Екитике. Френският нападател откри головата си сметка на "Анфийлд" в петък вечер, а преди това се разписа и за Къмюнити Шийлд срещу Палас. Победният гол обаче бе на Федерико Киеза, който бе контузен дълго време през миналия сезон. 

"Радвам се за Юго, защото вкара два гола в два мача. Хубаво е, че го направи още в дебютния му във Висшата лига и се надявам да последват още много. Той се приспособи бързо към отбора. Позицията нападател е специфична, защото като вкарваш всичко е дъги и слънце, а ако не го правиш, нещата са точно на другия полюс", продължи нидерландецът. "Той просто трябва да продължава да работи упорито, да вкарва и да дава асистенции. Разбира се, трябва и да помага в защита. Ще видим докъде ще стигне", добави Ван Дайк. 

"Радвам и за Феде. Той е страхотно момче и полага много усилия. През миналия сезон нямаше късмет с контузиите, но никога не е губил нашата подкрепа. Феновете също го обичат и  представяне като това срещу Борнемут е точно това, което всички искат да виждат", завърши Ван Дайк. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона успя да регистрира и Рашфорд

Барселона успя да регистрира и Рашфорд

  • 16 авг 2025 | 13:43
  • 4315
  • 4
Играят се продължения в първите два мача от днешната програма на Купата на Германия

Играят се продължения в първите два мача от днешната програма на Купата на Германия

  • 16 авг 2025 | 16:07
  • 1247
  • 0
Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

Айнтрахт ще замени Трап с вратаря на Вердер

  • 16 авг 2025 | 13:27
  • 935
  • 0
Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

  • 16 авг 2025 | 11:37
  • 1632
  • 0
Сезонът в Премиър лийг започна и с расистки скандал на "Анфийлд"

Сезонът в Премиър лийг започна и с расистки скандал на "Анфийлд"

  • 16 авг 2025 | 11:12
  • 6870
  • 4
Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

Бивш халф на Евертън потегля към Саудитска Арабия

  • 16 авг 2025 | 08:33
  • 2448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 10852
  • 34
На живо! Хулио Веласкес говори преди двубоя във Враца

На живо! Хулио Веласкес говори преди двубоя във Враца

  • 16 авг 2025 | 15:59
  • 2154
  • 1
България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

България U21 ще играе за бронза на Мондиал 2025

  • 16 авг 2025 | 13:29
  • 12028
  • 9
Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 7671
  • 25
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 8806
  • 31
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 5591
  • 6