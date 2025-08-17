Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

  • 17 авг 2025 | 07:25
  • 612
  • 0
Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

Челси и Кристъл Палас се изправят един срещу друг в първия кръг на новия в английската Премиър лийг. Срещата е в днешния 17-и август (неделя) от 16:00 часа на стадион "Стамфорд Бридж".

Челси демонстрира впечатляваща форма в предсезонната подготовка. "Сините" разгромиха Милан с 4:1, както и сломиха германския вицешампион Байер (Леверкузен). "Черешката на тортата" за тима от английската столица обаче бе впечатляващото представяне на Световното клубно първенство, където момчетата на Енцо Мареска грабнаха трофея, като на финала разбиха носителня на Шампионската лига Пари Сен Жермен с 3:0. Преди това пък парижани грабнаха още един трофей в лицето на Лигата на конференциите.

Кристъл Палас също е на гребена на вдъхновението, след като в над 100-годишната си клубна история през миналия сезон за първи път спечели значим трофей. И то по впечатляващ начин. "Орлите" грабнаха ФА Къп след успех срещу доскорошния хегемон в английския футбол Манчестър Сити. Това им гарантира и участие в мача за Камюнити Шийлд, където победиха шампиона в Премиър лийг Ливърпул.

Челси определно превъзхожда Палас в преките двубои, въпреки че миналия сезон и двата шампионатни мача завършиха при равенство 1:1. "Орлите" обаче нямат победа срещу този съперник от 2017 г. насам. Кристъл Палас има едва 4 победи срещу Челси, откакто се завърна в Премиър лийг през 2013 г. и сега ще опита да промени тази негативна статистика.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

  • 17 авг 2025 | 06:14
  • 4875
  • 0
Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

  • 17 авг 2025 | 05:56
  • 1048
  • 0
Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

  • 17 авг 2025 | 05:28
  • 5821
  • 7
Алавес повали новак с гол в продължението

Алавес повали новак с гол в продължението

  • 17 авг 2025 | 04:51
  • 898
  • 0
Каляри и Палермо продължиха за Купата на Италия след дузпи

Каляри и Палермо продължиха за Купата на Италия след дузпи

  • 17 авг 2025 | 03:54
  • 873
  • 0
Болоня с резултатна загуба в последната си контрола

Болоня с резултатна загуба в последната си контрола

  • 17 авг 2025 | 02:58
  • 1408
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси пета поредна победа след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски търси пета поредна победа след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 140
  • 0
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 2998
  • 15
С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

С десет "канарчета" Ботев обърна Берое за първи три точки през сезона

  • 16 авг 2025 | 23:10
  • 40477
  • 77
Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

Черно море удари Спартак в зрелищно дерби, кошмарната серия на "соколите" продължава 18-та година

  • 16 авг 2025 | 20:51
  • 49349
  • 66
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 2145
  • 0
Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

Ямал изведе Барса до успешен старт срещу девет от Майорка, Рашфорд дебютира

  • 16 авг 2025 | 22:32
  • 42653
  • 362