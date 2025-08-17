Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

Челси и Кристъл Палас се изправят един срещу друг в първия кръг на новия в английската Премиър лийг. Срещата е в днешния 17-и август (неделя) от 16:00 часа на стадион "Стамфорд Бридж".

Челси демонстрира впечатляваща форма в предсезонната подготовка. "Сините" разгромиха Милан с 4:1, както и сломиха германския вицешампион Байер (Леверкузен). "Черешката на тортата" за тима от английската столица обаче бе впечатляващото представяне на Световното клубно първенство, където момчетата на Енцо Мареска грабнаха трофея, като на финала разбиха носителня на Шампионската лига Пари Сен Жермен с 3:0. Преди това пък парижани грабнаха още един трофей в лицето на Лигата на конференциите.



Кристъл Палас също е на гребена на вдъхновението, след като в над 100-годишната си клубна история през миналия сезон за първи път спечели значим трофей. И то по впечатляващ начин. "Орлите" грабнаха ФА Къп след успех срещу доскорошния хегемон в английския футбол Манчестър Сити. Това им гарантира и участие в мача за Камюнити Шийлд, където победиха шампиона в Премиър лийг Ливърпул.

Челси определно превъзхожда Палас в преките двубои, въпреки че миналия сезон и двата шампионатни мача завършиха при равенство 1:1. "Орлите" обаче нямат победа срещу този съперник от 2017 г. насам. Кристъл Палас има едва 4 победи срещу Челси, откакто се завърна в Премиър лийг през 2013 г. и сега ще опита да промени тази негативна статистика.