Нов договор за нападател на Ботев (Враца)

  • 11 авг 2025 | 16:29
  • 363
  • 0
Ръководството на Ботев (Враца) поднови договора на талантливия си футболист Владислав Найденов. Той сложи своя подпис под контракт до лятото на 2028 година.

"Владислав Найденов – настояще и бъдеще!

Бързоногото крило подписа нов 3-годишен договор с Ботев Враца.

На 22 години местният талант вече е сред най-стабилните ни играчи и показва, че бъдещето на Ботев е в добри ръце.

Той започна футболната си кариера в школата на Ботев, след това премина в Лудогорец и изкара един сезон под наем в Етър, преди да се завърне у дома миналата година.

С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.

