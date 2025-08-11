Нов договор за нападател на Ботев (Враца)

Ръководството на Ботев (Враца) поднови договора на талантливия си футболист Владислав Найденов. Той сложи своя подпис под контракт до лятото на 2028 година.

"Владислав Найденов – настояще и бъдеще!

Бързоногото крило подписа нов 3-годишен договор с Ботев Враца.

На 22 години местният талант вече е сред най-стабилните ни играчи и показва, че бъдещето на Ботев е в добри ръце.

Той започна футболната си кариера в школата на Ботев, след това премина в Лудогорец и изкара един сезон под наем в Етър, преди да се завърне у дома миналата година.

С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.