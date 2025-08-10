Популярни
АЗ Алкмаар стартира с убедителна победа в Ередивизи

  • 10 авг 2025 | 17:30
  • 258
  • 0
Потенциалният съперник на Левски в плейофите на Лигата на конференциите АЗ Алкмаар стартира новия сезон в Ередивизи с безпроблемна победа с 4:1 над гостуващия Грьонинген.

Домакините си осигуриха успеха още през първото полувреме. Те откриха резултата чрез Денсо Касиус в петата минута. Последваха попадение от дузпа на Трой Парът от дузпа в 18-ата и автогол на противниковия защитник Стийе Резинк в 32-рата минута. В 44-тата Грьонинген върна един гол благодарение на Марко Ренте. Това обаче не притесни състава на Маартен Мартенс, който в 87-ата минута стигна и до своето четвърто попадение, след като Парът се разписа за втори път в мача.

Следващият двубой на АЗ Алкмаар е реваншът с Вадуц в Лигата на конференциите, в който тимът ще бъде гост, разполагайки с аванс от 3:0 след първата среща.

Снимки: Imago

