АЗ Алкмаар стартира с убедителна победа в Ередивизи

Потенциалният съперник на Левски в плейофите на Лигата на конференциите АЗ Алкмаар стартира новия сезон в Ередивизи с безпроблемна победа с 4:1 над гостуващия Грьонинген.

Домакините си осигуриха успеха още през първото полувреме. Те откриха резултата чрез Денсо Касиус в петата минута. Последваха попадение от дузпа на Трой Парът от дузпа в 18-ата и автогол на противниковия защитник Стийе Резинк в 32-рата минута. В 44-тата Грьонинген върна един гол благодарение на Марко Ренте. Това обаче не притесни състава на Маартен Мартенс, който в 87-ата минута стигна и до своето четвърто попадение, след като Парът се разписа за втори път в мача.

Следващият двубой на АЗ Алкмаар е реваншът с Вадуц в Лигата на конференциите, в който тимът ще бъде гост, разполагайки с аванс от 3:0 след първата среща.

Снимки: Imago