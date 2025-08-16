Популярни
След триумфа над Сабах и преди срещата с Ботев (Враца), Веласкес коментира състоянието на Левски
Шумахер: Ред Бул ще се възстановява 2-3 години

  • 16 авг 2025 | 14:47
  • 819
  • 0

Новият шеф на Ред Бул Лоран Мекис ще има нужда от „две-три години“, за да подобри ситуацията в тима на бившите световни шампиони и отборът отново да се бори в челото. Това е мнението на бившия пилот във Формула 1 Ралф Шумахер.

Ралф отбеляза, че сега представянето на Ред Бул е „средняшко“, но призна, че усилията на Мекис вече дават положителни резултати. Французинът дойде на мястото на уволнения през юли Кристиан Хорнър, който ръководи тима от 2005 година насам.

Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън
Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън

Но представянето на Ред Бул в последните 18 месеци се влоши и въпреки, че Макс Верстапен спечели миналата година четвъртата си поредна световна титла, отборът продължи да изостава, а към това се добавиха и личните скандали на Хорнър, което предреши съдбата му.

„Мекис ни връща към някогашния Ред Бул – достъпен, човешки, открит, вече я няма битката за власт, която вървеше на заден план – обясни Ралф пред вестник Bild. – Но ще са необходими още две-три години, за да се върне тима на познатото си ниво. Сега Ред Бул са затънали в посредственост.“

Пиастри няма да залага на сигурното в битката за титлата във Формула 1
Пиастри няма да залага на сигурното в битката за титлата във Формула 1

Ралф предположи, в Руд Бул могат да научат някои неща от по-малкия си брат – Рейсинг Булс, особено що се отнася до идеите, заложени в колата и възможностите за балансирането й.

„Колата на Рейсинг Булс е стабилна и се справя във всякакви условия – допълни Шумахер. – Тимът се справя отлично. Същото важи и за пилотите, това е открит и приятелски настроен отбор с добър лидер. В Ред Бул могат да научат едно-две неща от тях.“

Снимки: Gettyimages

