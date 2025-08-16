Рикардо за кратко в болница след падане с мотоциклет

Бившият пилот във Формула 1 Дениъл Рикардо е бил приет за кратко в болница след инцидент с мотоциклет в Австралия, съобщиха местните медии. За щастие, контузиите на Рикардо не се били тежки и той бързо е бил освободен.

Инцидентът е станал в Куинсланд, като Дениъл е с лека травма на ключицата. Предполага се, че той е карал в най-старата тропическа гора – Дейнтрий, паднал е там, но е бил докаран контактен и в добро настроение в болницата „Мосман“, на 50 километра от мястото на инцидента.

Рикардо напусна Формула 1 след Гран При на Сингапур миналата година, а въпреки слуховете, че може да се върне в световния шампионат с Кадилак, австралиецът заяви, че кариерата му във Формула 1 е приключила.

