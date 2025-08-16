Популярни
Отборът на Кадилак остава загадка преди дебюта си

  • 16 авг 2025 | 15:33
  • 303
  • 0

Формула 1 и феновете чакат с нетърпение дебюта на 11-я отбор в световния шампионат – този на американската автомобилна марка Кадилак. Битката за влизането на този тим във Формула 1 се оказа доста дълга и тежка, като накрая се наложи прякото ангажиране на гиганта Дженерал Мотърс и раздялата с Майкъл Андрети, който започна тази борба.

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов коментира ситуацията в американския тим и обясни, че много неща, които се случват в тима, остават невидими за феновете.

Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън
Ферари с интересно признание за трансфера на Хамилтън

„Кой знае какво става с отбора – заяви Вилньов. – Това дори не е същият отбор отпреди една година. Целият проект се промени, при това принудително, това не е най-доброто решение, но поне влязоха във Формула 1.

„Все още не знаем какво да очакваме от Кадилак – призна канадецът. – Оттам казаха, че искат опитни пилоти, но те трябва и да са добри. Другото е, че нямаме представа дали задвижващата система на Ферари ще е добра. Също така, ако в Кадилак искат да привлекат наистина добър пилот, то ще трябва да му предложат много пари, за да стане част от проекта.“

Шумахер: Ред Бул ще се възстановява 2-3 години
Шумахер: Ред Бул ще се възстановява 2-3 години

От Кадилак все още не са съобщили кой ще кара за тях, като се спекулира, че тимът ще избере Серхио Перес и Валтери Ботас, а Мик Шумахер може да е резерва.

Пиастри няма да залага на сигурното в битката за титлата във Формула 1
Пиастри няма да залага на сигурното в битката за титлата във Формула 1
Снимки: Gettyimages

