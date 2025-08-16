Отборът на Кадилак остава загадка преди дебюта си

Формула 1 и феновете чакат с нетърпение дебюта на 11-я отбор в световния шампионат – този на американската автомобилна марка Кадилак. Битката за влизането на този тим във Формула 1 се оказа доста дълга и тежка, като накрая се наложи прякото ангажиране на гиганта Дженерал Мотърс и раздялата с Майкъл Андрети, който започна тази борба.

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов коментира ситуацията в американския тим и обясни, че много неща, които се случват в тима, остават невидими за феновете.

„Кой знае какво става с отбора – заяви Вилньов. – Това дори не е същият отбор отпреди една година. Целият проект се промени, при това принудително, това не е най-доброто решение, но поне влязоха във Формула 1.

„Все още не знаем какво да очакваме от Кадилак – призна канадецът. – Оттам казаха, че искат опитни пилоти, но те трябва и да са добри. Другото е, че нямаме представа дали задвижващата система на Ферари ще е добра. Също така, ако в Кадилак искат да привлекат наистина добър пилот, то ще трябва да му предложат много пари, за да стане част от проекта.“

От Кадилак все още не са съобщили кой ще кара за тях, като се спекулира, че тимът ще избере Серхио Перес и Валтери Ботас, а Мик Шумахер може да е резерва.

