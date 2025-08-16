Пиастри няма да жертва победи, за да взима сигурни точки до края на сезона

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри заяви, че няма да жертва потенциални победи, за да взима сигурни точки до края на сезон 2025.

В момента австралиецът води с девет пункта пред своя съотборник в Макларън Ландо Норис. Двамата спечелиха 11 от първите 14 състезания, в които Пиастри записа шест успеха, а Норис – пет.

От Макларън вече заявиха, че ще оставят двамата си пилоти да се борят свободно за световната титла с единственото условие те да не се удрят помежду си. За Макларън първият приоритет си остава титлата при конструкторите, която може да бъде спечелена още в Гран При на Азербайджан след месец.

„Мисля, че определено имаше промяна в отборните правила – каза Пиастри пред motorsport.com. – Сега още е прекалено рано да започне да се кара по-консервативно, за да се взимат сигурни точки. Трябва да натискаш и да се бориш за колкото можеш точки повече. Битката за титлата при пилотите е между мен и Ландо, така че ние се състезавам помежду си, което е промяна спрямо миналото.



„Тогава водещата ни цел беше да вземем възможно най-много точки за отбора и да спечелим конструкторската титла. Когато се борим за първото и второто място, ние взимаме еднакво количество точки за тима. Така че определено има промяна в това отношение, но правилата за битките помежду ни и как да се състезавам си остават същите.



„Мисля, че клишето, че пилотите гледам състезание за състезание, колкото и скучно да звучи, е напълно вярно. Няма как да мислиш какво ще стане в Абу Даби и да не си фокусиран върху настоящия уикенд, особено когато се бориш в челото на Формула 1. Трябва да даваш всичко от себе си всеки път, а всеки път, в който се разконцентрираш, ти губиш.



„Така че, колкото и клиширано да звучи, ти трябва да се фокусираш върху състезанието, в което си и да се опиташ да вземеш възможно най-много точки в него. Можеш да си кажеш, че се нуждаеш от 18 точки всеки уикенд до края на сезона, което означава да финишираш втори, но, ако имаш възможност да се бориш за победата и не се опиташ да се възползваш от нея, това не е добър начин да се състезаваш.



„Така виждам аз нещата. Цялата ми кариера се основава на тази филосифия, искам в края на всеки уикенд да знам, че съм дал максимума от себе си. Дали това означава да съм финиширал пети, втори или да съм победил, аз трябва да съм доволен от моето представяне, това искам“, добави още австралиецът.

