Флик за картотеката на новите: Не съм доволен, но вярвам в клуба

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остава уверен, че клубът му ще регистрира ключови играчи, включително новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд, навреме за откриващия мач от Ла Лига в събота срещу Майорка, въпреки продължаващите усложнения с финансовия феърплей.

Шампионите на Испания все още се борят да регистрират играчи поради строгите финансови правила на Ла Лига, като са похарчили повече за нови попълнения и заплати, отколкото са генерирали приходи през последните няколко сезона.

"Не съм доволен от създалата се ситуация. Но вярвам в клуба“, каза Флик пред репортери.

"Трябва да изчакаме до утре. Същата ситуация беше и миналия сезон. Ще се съсредоточим върху това, което можем да променим и какво е в нашите ръце. За другите неща вярвам в клуба."

Барселона привлече вратаря Гарсия от градския съперник Еспаньол през юни, докато Войчех Шчесни подписа удължаване на договора, но нито един от играчите все още не е регистриран. Главоболието на клуба с картотеките е частично решено чрез драматични вътрешни маневри, включващи капитана Марк-Андре тер Стеген.

Германският вратар първоначално отказа да подпише медицински протокол за отпуск по време на контузията му, който би спестил 80% от заплатата му и би помогнал на клуба да спазва финансовите правила. Отсъстващ от игра поне три месеца поради операция, той беше лишен от капитанската си лента, преди тя да бъде възстановена, когато в крайна сметка се съгласи на сделката.

"Мисля, че най-важното е да се обсъждат нещата. Марк и клубът направиха това. Най-важното за мен, за Марк и клуба е той да се завърне."

Напускането на 34-годишния защитник Иниго Мартинес в саудитския Ал-Наср също освободи ключово място във ведомостта за заплатите, въпреки че Флик призна смесени чувства относно загубата на ветерана, който беше опора в центъра на защитата.

"Бях малко изненадан, но напълно го разбирам. Не съм щастлив, че си тръгна, той е фантастичен играч и страхотна личност“, каза Флик.