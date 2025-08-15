Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик за картотеката на новите: Не съм доволен, но вярвам в клуба

Флик за картотеката на новите: Не съм доволен, но вярвам в клуба

  • 15 авг 2025 | 16:04
  • 1168
  • 0
Флик за картотеката на новите: Не съм доволен, но вярвам в клуба

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остава уверен, че клубът му ще регистрира ключови играчи, включително новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд, навреме за откриващия мач от Ла Лига в събота срещу Майорка, въпреки продължаващите усложнения с финансовия феърплей.

Шампионите на Испания все още се борят да регистрират играчи поради строгите финансови правила на Ла Лига, като са похарчили повече за нови попълнения и заплати, отколкото са генерирали приходи през последните няколко сезона.

"Не съм доволен от създалата се ситуация. Но вярвам в клуба“, каза Флик пред репортери.

"Трябва да изчакаме до утре. Същата ситуация беше и миналия сезон. Ще се съсредоточим върху това, което можем да променим и какво е в нашите ръце. За другите неща вярвам в клуба."

Барселона привлече вратаря Гарсия от градския съперник Еспаньол през юни, докато Войчех Шчесни подписа удължаване на договора, но нито един от играчите все още не е регистриран. Главоболието на клуба с картотеките е частично решено чрез драматични вътрешни маневри, включващи капитана Марк-Андре тер Стеген.

Германският вратар първоначално отказа да подпише медицински протокол за отпуск по време на контузията му, който би спестил 80% от заплатата му и би помогнал на клуба да спазва финансовите правила. Отсъстващ от игра поне три месеца поради операция, той беше лишен от капитанската си лента, преди тя да бъде възстановена, когато в крайна сметка се съгласи на сделката.

"Мисля, че най-важното е да се обсъждат нещата. Марк и клубът направиха това. Най-важното за мен, за Марк и клуба е той да се завърне."

Напускането на 34-годишния защитник Иниго Мартинес в саудитския Ал-Наср също освободи ключово място във ведомостта за заплатите, въпреки че Флик призна смесени чувства относно загубата на ветерана, който беше опора в центъра на защитата.

"Бях малко изненадан, но напълно го разбирам. Не съм щастлив, че си тръгна, той е фантастичен играч и страхотна личност“, каза Флик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От РБ Лайпциг официално взеха нападател на Мъри Стоилов за заместник на Шешко

От РБ Лайпциг официално взеха нападател на Мъри Стоилов за заместник на Шешко

  • 15 авг 2025 | 13:48
  • 4362
  • 1
Челси подписва нов договор с Кукурея

Челси подписва нов договор с Кукурея

  • 15 авг 2025 | 13:05
  • 2012
  • 2
Мареска: Трябва ни централен защитник

Мареска: Трябва ни централен защитник

  • 15 авг 2025 | 12:55
  • 1633
  • 1
Компани: Можеш да кажеш, че Суперкупата не е важна само ако не си я печелил

Компани: Можеш да кажеш, че Суперкупата не е важна само ако не си я печелил

  • 15 авг 2025 | 12:43
  • 1381
  • 2
Мениджърът на Брайтън очаква трансферната цел на Ман Юнайтед да остане

Мениджърът на Брайтън очаква трансферната цел на Ман Юнайтед да остане

  • 15 авг 2025 | 12:03
  • 4174
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

  • 15 авг 2025 | 11:48
  • 4680
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 13883
  • 26
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 15885
  • 46
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 23552
  • 30
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 3599
  • 5
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 13109
  • 23
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 14954
  • 12