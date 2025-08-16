Пеко Баная: За първи път от началото на сезона се чувствам така

Франческо Баная направи своя най-силен петък от началото на сезона в MotoGP, давайки едно второ и едно трето време в двете петъчни тренировки преди Гран При на Австрия.

В края на деня италианецът говори пред медиите и каза, че за първи път от началото на кампанията се е чувствал толкова добре върху Desmosedici GP25. Той посочи, че големият пробив е дошъл в зоните за спиране, но призна, че това може би се дължи на използването на 355-милиметровите спирачни дискове на „Ред Бул Ринг“.

„Доволен съм, доволен съм от деня. Бяхме се фокусирали върху работата с износените гуми, за да изпробваме твърдата предна гума. Успяхме да свършим добра работа и с настройките на мотора, така че аз съм доволен. Позитивен съм за това, което усетих днес във фазите на спиране. Бях много силен в тях, така че съм доволен. За първи път от началото на сезона се чувствам по този начин.



„Може би използването на по-големия преден диск е фактор. В последните състезания нямаше как да го използваме, така че може би има връзка. Днес можех да спирам много здраво и бях много доволен, наистина се наслаждавах.



„Тази година не е лесно да си постоянен със задната гума, изглежда, че износването ѝ е по-високо спрямо миналата година. Но това е еднакво за всички, така че няма проблем. Тайм атаката мина добре, темпото беше добро, така че беше един позитивен ден“, обясни Баная.

