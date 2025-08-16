Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте: Септември (U18) - Ботев Пловдив (U18)
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пеко Баная: За първи път от началото на сезона се чувствам така

Пеко Баная: За първи път от началото на сезона се чувствам така

  • 16 авг 2025 | 10:36
  • 244
  • 0

Франческо Баная направи своя най-силен петък от началото на сезона в MotoGP, давайки едно второ и едно трето време в двете петъчни тренировки преди Гран При на Австрия.

Маркес над всички и в следобедната тренировка, Акоста раздели пилотите на Дукати
Маркес над всички и в следобедната тренировка, Акоста раздели пилотите на Дукати

В края на деня италианецът говори пред медиите и каза, че за първи път от началото на кампанията се е чувствал толкова добре върху Desmosedici GP25. Той посочи, че големият пробив е дошъл в зоните за спиране, но призна, че това може би се дължи на използването на 355-милиметровите спирачни дискове на „Ред Бул Ринг“.

"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP
"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

„Доволен съм, доволен съм от деня. Бяхме се фокусирали върху работата с износените гуми, за да изпробваме твърдата предна гума. Успяхме да свършим добра работа и с настройките на мотора, така че аз съм доволен. Позитивен съм за това, което усетих днес във фазите на спиране. Бях много силен в тях, така че съм доволен. За първи път от началото на сезона се чувствам по този начин.

„Може би използването на по-големия преден диск е фактор. В последните състезания нямаше как да го използваме, така че може би има връзка. Днес можех да спирам много здраво и бях много доволен, наистина се наслаждавах.

„Тази година не е лесно да си постоянен със задната гума, изглежда, че износването ѝ е по-високо спрямо миналата година. Но това е еднакво за всички, така че няма проблем. Тайм атаката мина добре, темпото беше добро, така че беше един позитивен ден“, обясни Баная.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 16 авг 2025 | 07:58
  • 3901
  • 0
Брандъл: Колапинто да знае, че за Бриаторе пилотите са заменими елементи

Брандъл: Колапинто да знае, че за Бриаторе пилотите са заменими елементи

  • 15 авг 2025 | 19:10
  • 1883
  • 0
Розберг: Норис се притеснява, че Пиастри няма слаби страни

Розберг: Норис се притеснява, че Пиастри няма слаби страни

  • 15 авг 2025 | 18:20
  • 1494
  • 0
Маркес над всички и в следобедната тренировка, Акоста раздели пилотите на Дукати

Маркес над всички и в следобедната тренировка, Акоста раздели пилотите на Дукати

  • 15 авг 2025 | 17:27
  • 2967
  • 0
Шарл Леклер преследва легендарно постижение на Михаел Шумахер

Шарл Леклер преследва легендарно постижение на Михаел Шумахер

  • 15 авг 2025 | 16:52
  • 1497
  • 0
Бърни: Ред Бул нямат План Б без Хорнър

Бърни: Ред Бул нямат План Б без Хорнър

  • 15 авг 2025 | 16:43
  • 1298
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 2760
  • 16
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 5778
  • 27
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 2577
  • 2
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 58451
  • 449
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 42721
  • 135
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 42616
  • 42