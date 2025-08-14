"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

Австрийската писта „Ред Бул Ринг“ е една от трите, които натоварват най-много спирачките според италианския производител на спирачни системи Brembo, който доставя спирачни системи на всички отбори в кралския клас.

Данните на Brembo показват, че австрийското трасе разполага с пет зони на тежко спиране и три на средно тежко. Най-тежкото спиране е за четвъртия завой, в който пилотите намалят от малко над 300 км/ч до 80 км/ч за малко под 250 метра спирачен път с натоварване на спирачния лост от 5.3 килограма.

От Brembo определят натоварването на спирачките на „Ред Бул Ринг“ като 6 от 6. Единствените други две писти, които разполагат с подобен рейтинг, са „Бурирам“ в Тайланд и „Мотеги“ в Япония, която дълги години беше уникална с тежкото натоварване върху спирачните системи.

Снимки: MotoGP