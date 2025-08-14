Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. "Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

"Ред Бул Ринг" е сред пистите, които натоварват най-много спирачките в MotoGP

  • 14 авг 2025 | 15:36
  • 201
  • 0

Австрийската писта „Ред Бул Ринг“ е една от трите, които натоварват най-много спирачките според италианския производител на спирачни системи Brembo, който доставя спирачни системи на всички отбори в кралския клас.

Данните на Brembo показват, че австрийското трасе разполага с пет зони на тежко спиране и три на средно тежко. Най-тежкото спиране е за четвъртия завой, в който пилотите намалят от малко над 300 км/ч до 80 км/ч за малко под 250 метра спирачен път с натоварване на спирачния лост от 5.3 килограма.

От Brembo определят натоварването на спирачките на „Ред Бул Ринг“ като 6 от 6. Единствените други две писти, които разполагат с подобен рейтинг, са „Бурирам“ в Тайланд и „Мотеги“ в Япония, която дълги години беше уникална с тежкото натоварване върху спирачните системи.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: MotoGP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

MotoGP с лека корекция в спринтовия си формат

MotoGP с лека корекция в спринтовия си формат

  • 14 авг 2025 | 13:15
  • 456
  • 0
Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

  • 14 авг 2025 | 12:56
  • 456
  • 0
Оскар Пиастри стана посланик на благотворителна организация

Оскар Пиастри стана посланик на благотворителна организация

  • 14 авг 2025 | 12:36
  • 481
  • 0
Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

Ферари отбеляза годишнината от смъртта на Енцо Ферари

  • 14 авг 2025 | 12:05
  • 964
  • 0
Ралф Шумахер с остра атака срещу Люис Хамилтън

Ралф Шумахер с остра атака срещу Люис Хамилтън

  • 14 авг 2025 | 11:29
  • 6375
  • 9
Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели

Мерцедес: Отборът носи по-голяма вина за слабото представяне на Антонели

  • 14 авг 2025 | 11:15
  • 744
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 28398
  • 42
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15370
  • 109
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 6894
  • 4
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 21980
  • 192
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 4654
  • 11
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 12702
  • 19