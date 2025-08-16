Мечтано завръщане за Икарди

Популярни
  16 авг 2025
Мауро Икарди отново е тук. Аржентинският нападател се завърна в игра след 284 дни, в които лекуваше тежка контузия. Бившата звезда на Интер влезе като резерва в мача на Галатасарай срещу Фатих Карагюмрюк от втория кръг на турското първенство и отбеляза последния гол за победата с 3:0.

На старта Галатасарай спечели с 3:0 като гост на Газиантеп, а в първия си домакински мач отборът на Окан Бурук се изправи срещу още един непретенциозен съперник. Още в 10-ата минута Бурак Йълмаз открадна топката от футболист на Фатих Карагюмрюк и я прати в мрежата за 1:0. Четвърт час по-късно Мариус До извърши грубо нарушение в центъра, за което получи червен картон, и за гостите стана много трудно.

До почивката Галатасарай пропусна няколко чисти положения, а в началото на второто полувреме футболисти на гостите на два пъти изчистиха топката от гллинията. В 60-ата минута Гюнай Гювенч направи важно спасяване, с което съхрани преднината на гранда от Истанбул.

Четвърт час преди края Фатих Куручук отклони центриране от десния фланг в собствената си врата, а в 87-ата минута дойде и мигът на Икарди. Аржентинецът получи пас от Лукас Торейра и отблизо оформи крайното 3:0.

