Мората премина в състава на Фабрегас

От Комо се похвалиха с привличането на опитния нападател Алваро Мората, който пристига с първоначален наем от Милан на стойност 1 млн. евро. В сделката между двата клуба обаче е предвиден и постоянен трансфер на капитана на Испания срещу още 9 млн. евро. Щом той стане факт, в сила ще влезе договор на играча до лятото на 2029 година.

През това лято се разрази тристранна сага, за да може Мората в крайна сметка да премине в състава на своя бивш съотборник в “Ла Фурия Роха” Сеск Фабрегас. Въпреки че през зимата нападателят премина в Галатасарай с едногодишно преотстъпване за 6 млн. евро и възможността да остане за постоянно в Истанбул, след края на миналия сезон се оказа, че той не е доволен от престоя си в турския шампион. Така Комо бързо се споразумя с Милан, но дълго време трябваше да преговаря с “Джим Бом” за необходимата неустойка. В крайна сметка двата клуба се разбраха и италианците платиха обезщетение в размер на 5 млн. евро.

За Мората, който е играл в Реал Мадрид, Атлетико Мадрид и Челси, това ще бъде трети отбор в Италия след двата престоя в Ювентус и краткия период в Милан. В Серия "А" 32-годишният играч има общо 146 мача с 40 гола и 30 асистенции. Самият той изрази задоволството си от своя трансфер. “Наистина съм щастлив, че пристигам в Комо. Миналата година, играейки срещу този съперник, аз успях да оценя отбора и неговия проект. Може да се види, че тук има голяма амбиция. Обещавам на феновете да давам 200% във всяка тренировка и всеки мач. Нямам търпение да нося тази фланелка”, заяви европейският шампион с Испания пред клубния сайт.

Фабрегас също беше удовлетворен от привличането на своя сънародник. “Познавам Алваро от много години и винаги съм се възхищавал на начина, по който играе и по който се държи. Той е интелигентен нападател, който се изявява в най-важните моменти, както и съотборник, който повдига духа на всички около него. Толкова сме доволни, че той е тук, в Комо”, заяви младият специалист относно Мората, който ще играе в тима с любимия си номер 7.

Ференцварош 1:0 Лудогорец, много спорно отменен гол и няколко положения за разградчани

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

