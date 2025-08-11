Хари Магуайър се надява на ново начало

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър, че предстоящият сезон ще е коренно различен за “червените дяволи”. Отборът имаше много разочароваща кампания и завърши 15-ти във Висшата лига - най-слабото му класиране от създаването на Премиър Лийг. Загубата от Тотнъм на финала на Лига Европа пък означаваше, че тимът няма да участва в евротурнирите.

Феновете на Ман Юнайтед имат нови надежди след привличането на Матеус Куня, Брайън Мбемо и Бенямин Шешко, въпреки че проблемите си остават в други зони на терена, като халфовата линия. В неделя “червените дяволи” откриват сезона с дерби срещу Арсенал.

“Момчетата работят много здраво и атмосферата е страхотна. Искаме да сме успешни. Правим всичко възможно това да се случи. Знаем, че това е достатъчно добро представяне напоследък и не даваме на феновете достатъчно поводи за радост. Усещам, че това е малко като ново начало и се надявам стартът на сезона да е добър”, сподели Магуайър.